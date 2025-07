USA lahkus ÜRO kultuuriorganisatsioonist UNESCO

Ühendriigid teatasid teisipäeval, et lahkusid UNESCO-st, kuna nende sõnul on ÜRO kultuuri- ja haridusorganisatsioon oma tegevuses Iisraeli-vastane ja toetab "laastavaid" ettevõtmisi.

"Jätkuv seotus UNESCO-ga ei ole Ühendriikide rahvuslikes huvides," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja.

UNESCO juht ütles teisipäeval, et kahetseb USA otsust, kuid ei ole sellest üllatunud.

"Ma kahetsen sügavalt president Donald Trumpi otsust Ameerika Ühendriigid taaskord UNESCO-st välja viia," ütles peadirektor Audrey Azoulay.

"Kuigi see on kahetsusväärne, oli see teade ootuspärane ja UNESCO on selleks valmistunud," lisas Azoulay.

UNESCO on enim tuntud kui maailma kultuuripärandi paikade kaitsja.