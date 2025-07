Kolmapäev püsib soe ja vihmane

Eeloleval ööl jääb Eesti lõunapoolse madalrõhuvööndi ja põhjapoolse kõrgrõhuala piirile. Õhumass on niiske ja soe ning üksikutes kohtades sajab hoovihma. Päeval sajab juba mitmel pool, pärastlõunal on sajuhood kohati intensiivsed ja on ka äikest.