Pärnu uue silla kõrvale kerkib seitsmekorruseline maja

Pärnu saab tuleval suvel uue elu- ja ärihoone, mis kerkib äsja avatud silla vahetusse lähedusse, nii et arendaja valis nimeks Sillavaate OÜ. Suurem osa hoone pinnast läheb külaliskorteritele.

Seitsme korrusega maja kerkib krundile, mis on ilmselt sillale üks lähemaid, vähemalt kesklinna poolt vaadates. Hoone aadress on Lai 20, see jääb sillale viiva ringtee ja Pärnu Realiseermiskeskuse vahele.

Arendaja on Sillavaate OÜ, mille taga Vallo Palm, kes on piirkonnas viimastel aastatel mitut hoonet arendanud läbi oma ettevõtte Ren Tar Est. Näiteks ajalooline raudteevalitsuse villa Pika tänava ääres, Laiale tänavale neli aastat tagasi kerkinud Graf Zeppelini maja ja bussijaamast üle tee asuv Martensi maja. Kõiki neid hooneid ühendab peale Vallo Palmi ka Boa arhitektuuribüroo.

Lai 20 arendusele kolmele esimesele korrusele tulevad äripinnad. Esimene korrus on broneeritud Coopi poele, veel nimetas Palm tulevaste rentikena hambakliinikut, pilatese stuudiot ja Teliat.

Neljal kõrgemal korrusel paiknevad peamiselt külaliskorterid, ühel korrusel ka elamiseks mõeldud korterid. Uue hoone arendusfirma nimest hoolimata päris igast eluruumist silda ja jõge ei näe.

"Need, mis on linna poole, ehk siis meie Lai 15 ja 15a hoonete poole, seal on ringristmikud ja kõrgemad korrused näevad muidugi üle meie eelnevate tehtud majade," ütles Palm.

Kokku on kortereid 29 ja Palmi sõnul 40 protsenti korterite pinnast on omaniku leidnud. Äripindadest on täidetud 75 protsenti.

Hoone ehitus algas eelmise aasta lõpus.

"Esimesed neli kuud olime tegelikult rohkem maa all kui maa peal ja tänase hetke seisuga oleme jõudnud siis juba teise korruse laeni, kolmanda korruse põrandani, mille valu peaks olema järgmine nädal," ütles Palm.

Graafiku järgi peaks hoone karp valmima selle aasta lõpuks, siseviimistlus algab 2026. aasta jaanuaris ja lõplikult valmib uus elu- ja ärihoone juuli lõpuks.

"Hetkel oleme täitsa graafikus," ütles Palm. "Muidugi siin talvisel perioodil vanajumal aitas ikkagi ilma ehk talvega, et ei olnud nii vesine ja suhteliselt kuiv oli, et saime päris hästi eriti maa-alused tööd tehtud."