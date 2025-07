Oluline Vene agressioonisõjas Ukraina vastu kolmapäeval, 23. juulil kell 6.30:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 131 lahingut;

- Ukraina kaotas oma esimese Mirage hävitaja.

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 131 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Ukraina ekspert Pavlo Lakitšuk ütles, et Vene okupatsiooniväed üritavad Donetski oblastis asuvat Pokrovskit rünnata kolmest suunast.

"Tõepoolest, Pokrovsk on keeruline olukord, see kindlasti ei juhtunud ootamatult. Probleem Pokrovski ümber on kuhjunud ja suuresti mitte meie süül. Vaenlane paiskas kõik, mis suutis, Pokrovski suunale, sisuliselt pool kogu Ukrainasse tunginud Vene väegrupist," ütles Lakitšuk.

"Venelased on koondunud Pokrovski ümber kolmest suunast, ründavad linna lõunast ja üritavad sellest ka edelast mööda minna, püüdes Pavlohradi viiva maantee ära lõigata. Siin räägitakse Dnipropetrovski oblastisse tungimisest. Noh, selle areneva stseeni viimaseks vaatuseks on Pokrovski-Kostjantõnivka maantee äralõikamine," lausus Lakitšuk.

Lakitšuk märkis, et okupatsiooniväed üritasid samaaegset pealetungi nii Pokrovskile kui ka Kostjantõnivkale. Seejärel mõistis vaenlane, et see on neile liiga ohtlik. Seejärel koondas vaenlane oma jõud Pokrovski peale liikumiseks.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul kaotas Ukraina teisipäeva õhtul missiooni käigus Prantsusmaalt tarnitud Mirage 2000 hävitaja, mille piloot katapulteeris turvaliselt.

"Kahjuks kaotasime oma lahinglennuki. Prantsuse lennuki, väga tõhusa, ühe meie Mirage hävitajatest," ütles Zelenski kolmapäeva varahommikuses pöördumises.

Teadaolevalt tabas lennukit tehniline rike.