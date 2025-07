- Venemaa pakkus Ukrainale 24- kuni 48-tunniseid relvarahusid;

Venemaa ja Ukraina saadikud kohtusid Istanbulis kolmandat korda, et arutada võimalikku rahu. Venemaa nõustus vahetama sõjavange ja andma üle 3000 hukkunud Ukraina sõdurit. Lisaks pakkus Venemaa Ukrainale 24- kuni 48-tunniseid ehk lühikesi relvarahusid, et tuua lahinguväljalt ära oma haavatud ja hukkunud. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 131 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Venemaa nõustus kolmapäeval Ukrainaga peetud rahuläbirääkimistel vahetama rohkem sõjavange ja teatas, et on valmis üle andma veel 3000 surnud sõduri surnukehad, ütles Moskva esindaja Vladimir Medinski ajakirjanikele.

"Jätkates sõjavangide vahetust oleme kokku leppinud, et lähitulevikus vahetatakse mõlemal poolel vähemalt 1200 sõjavangi," kinnitas Medinski pressikonverentsil.

Lisaks pakkus Venemaa Ukrainale 24- kuni 48-tunniseid relvarahusid, mis võimaldaks mõlema poole vägedel ära tuua hukkunud ja haavatud.

"Tegime Ukraina poolele taas ettepaneku kehtestada lühikesed 24- kuni 48-tunnised relvarahud kontaktjoonel, et meditsiinimeeskonnad saaksid haavatud kokku koguda ja komandörid saaksid tulla oma sõdurite surnukehadele järele," ütles Medinski pressikonverentsil.

Medinski sõnas ka, et Moskva tegi ettepaneku moodustada kolm töörühma, mis kohtuksid veebis ning käsitleksid poliitilisi, sõjalisi ja humanitaarküsimusi.

Küsimusele, kas presidendid Volodõmõr Zelenski ja Vladimir Putin kohtuvad kõnelusteks, vastas Medinski, et sellist tippkohtumist tuleks kasutada ainult dokumentide allkirjastamiseks, mitte arutelude pidamiseks.

Medinski lisas ka, et Ukraina ja Venemaa seisukohad sõja lõpetamise osas on endiselt teineteisest kaugel.

"Arutasime pikalt seisukohti, mida meie pooled viimati esitatud memorandumites esitasid. Seisukohad on üsna kauged. Leppisime kokku kontaktide jätkamises," sõnas Medinski ajakirjanikele.

Ukraina nõuab jätkuvalt täielikku ja tingimusteta relvarahu, teatas Ukraina delegatsiooni juht ning riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov pärast Ukraina ja Venemaa kohtumist Istanbulis, teatas Ukrinform.

"Oleme valmis relvarahuks kohe ja sisuliste rahuläbirääkimiste alustamiseks. Mõlema poole ülesanne on kokku leppida selles sammus rahu suunas. Rõhutame, et relvarahu peab olema ehtne. See peab hõlmama tsiviil- ja kriitilise infrastruktuuri vastaste rünnakute täielikku lõpetamist. Reaalsed sammud on võimalikud ja mõlemad pooled peavad näitama üles konstruktiivset ja realistlikku lähenemist," teatas Umerov.

Läbirääkimiste käigus tegi Ukraina ka ettepaneku korraldada enne augusti lõppu tippkohtumine president Volodõmõr Zelenski ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel, sõnas Umerov peale kohtumist ajakirjanikele.

"Me töötame prioriteetsete küsimuste kallal. Meie prioriteet on alati inimesed, relvarahu ja juhtide kohtumine," ütles Umerov pärast kõnelusi.

Ukraina ja Venemaa saadikute kohtumine kestis vähem kui tunni.

Venemaa ja Ukraina delegaadid alustasid Istanbulis oma kolmandat otsekõneluste vooru, nädal pärast seda, kui USA president Donald Trump andis Moskvale 50-päevase tähtaja rahu sõlmimiseks või karmide tollimaksudega silmitsi seismiseks.

Kaks eelmist kõneluste vooru Istanbulis, mais ja juunis, aitasid küll hõlbustada tuhandete sõjavangide ja surnud sõdurite säilmete vahetamist, kuid tegid potentsiaalse relvarahu kokkuleppe suunas vähe edusamme.

Enne kolmapäevast viimast kõneluste vooru püüdis Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ootusi maha vaikida, rõhutades, et kahe poole läbirääkimispositsioonid on endiselt vastanduvad

"See saab olema väga keeruline arutelu," ütles Peskov kolmapäeval. Päev varem ütles ta ajakirjanikele, et nad ei peaks ootama suuri läbimurdeid läbirääkimistes.

Peskov kinnitas, et Moskva delegatsiooni esindab endine kultuuriminister ja nüüd Putini kõrgem abiline Vladimir Medinski.

Kiievi delegatsiooni juhib taaskord Ukraina endine kaitseminister Rustem Umerov.

Ukraina esindajad nõuavad Istanbulis kolmapäeva õhtul algavas läbirääkimiste uues voorus Venemaa esindajatega kohese ja täieliku relvarahu kehtestamise vajalikkust, ütles president Volodõmõr Zelenski.

Riigipea sõnul ründasid Vene droonid ööl vastu kolmapäeva Ukraina energiataristut, mille tagajärjel jäi Sumõ oblastis elektrita üle 220 000 tarbija.

"Täna hommikul õnnestus meil enamik tarneid taastada. Praeguseks on Sumõ oblastis elektrivarustus peaaegu täielikult taastatud," kirjutas Zelenski Telegramis.

Tema sõnul on selleks kõik vajalikud ressursid olemas.

"Ja Ukraina esindajad täna nõuavad Türgis toimuvatel läbirääkimistel taas kohest ja täielikku relvarahu, eriti tsiviilinfrastruktuuri ründamise puhul," lisas Zelenski.

Ukraina delegatsioon saabus päeval Türki ja alustas Ankaras esimesi kahepoolseid kohtumisi kõneluste võõrustajamaa esindajatega.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kohtus Ukraina presidendi kantselei juhi Andri Jermakiga.

Hiljem kolmapäeva õhtul kohtuvad Ukraina ja Venemaa delegatsioonid Istanbulis.

Päeval saabus Ankarasse ka Venemaa esindus.

Ukraina ja Venemaa delegatsiooni uus kõnelusvoor on kavandatud Istanbulis kolmapäeva õhtuks, teatasid nende ettevalmistamisega kursis olevad allikad Interfaxile.

Kremli pressisekretär Dmitri Peskov ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Vene-Ukraina läbirääkimiste järgmises voorus on kavas arutada mõlema poole memorandumite mustandeid.

"Läbirääkimiste teema on üsna keeruline, lisaks muudele küsimustele on muidugi vaja arutada ka neid memorandumite mustandeid, mida vahetati teises voorus," lisas Peskov.

Kommenteerides Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnu, et ettevalmistused kohtumiseks Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga algavad kolmandas voorus, ütles Peskov: "Esiteks, tuleb teha palju tööd, enne kui saame sisuliselt rääkida võimalikest kõrg- ja tipptasemel kohtumistest."

Türgi uudisteagentuur Anka haber teatas omakorda, et Vene-Ukraina läbirääkimiste järgmine voor algab kolmapäeva õhtul Istanbulis.

"Läbirääkimiste kolmas voor on kavandatud tänaseks kell 19.00 Ciragani palees," teatas agentuur avalduses.

Pokrovski suunal võitlevad Ukraina suurtükiväelased Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/David Allignon

Venemaa Rostovi oblastis Novotšerkasskis rünnati sõjatööstuskompleksi ja Vene väe kasutatavat raudteetaristut, ütles kolmapäeval Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu väärteabe vastu võitlemise keskuse juht Andri Kovalenko.

"See logistikakeskus ühendab strateegilisi suundi: Rostovit Doni ääres, Voroneži, Volgogradi, Kamensk-Šahtinskit. Just selle keskuse kaudu transporditakse varustust, laskemoona, kütusevarusid ja personali Ukraina piirile," selgitas Kovalenko.

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 131 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Ukraina ekspert Pavlo Lakitšuk ütles, et Vene okupatsiooniväed üritavad Donetski oblastis asuvat Pokrovskit rünnata kolmest suunast.

"Tõepoolest, Pokrovsk on keeruline olukord, see kindlasti ei juhtunud ootamatult. Probleem Pokrovski ümber on kuhjunud ja suuresti mitte meie süül. Vaenlane paiskas kõik, mis suutis, Pokrovski suunale, sisuliselt pool kogu Ukrainasse tunginud Vene väegrupist," ütles Lakitšuk.

"Venelased on koondunud Pokrovski ümber kolmest suunast, ründavad linna lõunast ja üritavad sellest ka edelast mööda minna, püüdes Pavlohradi viiva maantee ära lõigata. Siin räägitakse Dnipropetrovski oblastisse tungimisest. Noh, selle areneva stseeni viimaseks vaatuseks on Pokrovski-Kostjantõnivka maantee äralõikamine," lausus Lakitšuk.

Lakitšuk märkis, et okupatsiooniväed üritasid samaaegset pealetungi nii Pokrovskile kui ka Kostjantõnivkale. Seejärel mõistis vaenlane, et see on neile liiga ohtlik. Seejärel koondas vaenlane oma jõud Pokrovski peale liikumiseks.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul kaotas Ukraina teisipäeva õhtul missiooni käigus Prantsusmaalt tarnitud Mirage 2000 hävitaja, mille piloot katapulteeris turvaliselt.

"Kahjuks kaotasime oma lahinglennuki. Prantsuse lennuki, väga tõhusa, ühe meie Mirage hävitajatest," ütles Zelenski kolmapäeva varahommikuses pöördumises.

Teadaolevalt tabas lennukit tehniline rike.

Ukraina ja Venemaa delegatsioon asusid kolmapäeval teele Türki, et pidada Istanbulis uus kõnelusvoor, edastasid mõlema riigi allikad.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 045 220 (võrdlus eelmise päevaga +970);

- tankid 11 041 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 037 (+2);

- suurtükisüsteemid 30 722 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1446 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1199 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 47 552 (+115);

- tiibraketid 3533 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 56 041 (+88);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.