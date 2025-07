Itaalia senat andis Meloni õigussüsteemi reformile rohelise tule

Meloni parempoolne koalitsioon proovib katkestada sideme prokuröride ja kohtunike vahel. Reformiga tahetakse kohtunike ja prokuröride väljaõpe, karjäär ja staatus täiesti lahku lüüa.

Senat kiitiski õigussüsteemi reformi heaks, poolt hääletas 106 senaatorit, vastu oli 61 ning erapooletuks jäi 11 senaatorit. Itaalia parlamendi alamkoda oli reformi juba varem heaks kiitnud. Reformi peavad uuesti kinnitama mõlemad parlamendikojad, seejärel toimub üleriigiline referendum. Rahvahääletus võib toimuda järgmise aasta alguses.

Reform on ajanud ärevusse mitmed kohtunikud ja prokurörid, nende sõnul on sel reformil poliitiline ja maailmavaateline mekk juures.

Itaalia parempoolsed valitsused on aga juba pikka aega süüdistanud kohtunikke ja prokuröre kokkumängus kaitse kahjustamiseks. Ka Silvio Berlusconi valitsus üritas süsteemi reformida.

Ka Meloni leiab, et õigussüsteemi ametnike hulgas valitseb liigselt politiseeritud hoiak.

"Teekond pole veel läbi, kuid täna kinnitame veel kord oma otsustavust pakkuda Itaaliale tõhusamat, õiglasemat ja läbipaistvamat kohtusüsteemi," teatas Meloni.

Opositsiooniparteid leiavad, et reform võib kaasa tuua suurema kontrolli prokuröride üle. Samas mitmed sõltumatud analüütikud ütlevad, et poliitikute vastu on algatatud arvukalt kriminaalasju, mis on küll hävitanud nende karjääri, kuid pole kaasa toonud kriminaalkaristust. See on aga õõnestanud avalikkuse usaldust prokuröride vastu, vahendas Financial Times.

Kohtunike ja prokuröride ametiühing leiab samas, et reformi käigus allutatakse prokuratuur täidesaatvale võimule. Mitmete analüütikute hinnangul aitab aga reform tagada õiglasemate kohtuprotsesside läbiviimist. Ka Itaalia avalikkuses levivad üha rohkem väited, et paljud süüdistused on olnud poliitiliselt motiveeritud.

"25 aastat tagasi oleks õigussüsteemi reform olnud mõeldamatu. Kohtusüsteem oli võimas ja avalik arvamus oli selle poolt. Tänapäeval on teised lood," ütles Rooma Luissi ülikooli politoloogiaprofessor Giovanni Orsina.

Miljardärist meediamagnaat Berlusconi ei suutnudki õigussüsteemi reformi ellu viia, viimane pidas ka järjepidevalt kohtulahinguid.

"Berlusconit võis süüdistada soovis, et ta tahtis muuta kohtusüsteemi oma huvide kaitsmise jaoks. Kuid Melonit selles süüdistada ei saa," ütles Orsina.

Meloni ise leiab, et kohtusüsteem on vasakpoolsete kants, mis takistab ideoloogilistel kaalutlustel tema parempoolse valitsuse poliitika elluviimist.