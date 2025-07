Kukk Reformierakonna reitingust: peame tegema korrektuure oma tegevustes

Viimased kaks kuud Tallinna koalitsioonis ning Reformierakonna langev reiting näitavad, et erakond peab tegema korrektuure oma tegevustes, tõdes Reformierakonna Tallinna linnavolikogu fraktsiooni esimees Martin Kukk ERR-ile antud lühiintervjuus. Ta märkis, et selle koosseisu jooksul ei ole mõtet lasteaia kohatasu kaotamist enam volikogus arutada.

Kuidas hindate Reformierakonna sammu lahkuda Tallinnas koalitsioonist ja asuda opositsiooni?

Kui koalitsiooni koostöö ühtse meeskonnana faktiliselt ei toimi, siis on õigem asuda opositsiooni. Tähtis on, et see poliitmasohhism pealinnas saaks läbi.

Midagi dramaatilist opositsiooni asumises iseenesest ei ole, sest viimase kolme kuu jooksul jätkab vähemuslinnavalitsus, kes sisulist midagi enam ei otsusta ning valdavalt käib valimiseelne lindilõikus.



Kas on olemas veel võimalus Eesti 200, SDE ja Isamaaga maha istuda, usaldus taastada ning minna koalitsiooni tagasi?

Selle pingutuse me linnapea eestvõttel tegime viimase kahe nädala jooksul, aga sellest asja paraku ei saanud. Mistahes uute koalitsioonide loomine jääb ilmselt peale valimispäeva.

Kas opositsioonis näete võimalust Reformierakonna reitingu taastamiseks, mis praegu rekordiliselt madal on?

Ma kahtlustan, et iga erakond tegeleb praeguses ajaetapis juba valimiskampaania planeerimisega ning sellest sõltub, milliseks kujuneb toetajaskond kolme kuu pärast. Kindlasti peame Reformierakonna Tallinna meeskonnana tegema viimasest paarist kuust oma järeldused ja õppimisvõimelistena tegema korrektuure oma tegevustes.

Saite eelmisel nädalal volikogust ootamatult lahkunud Mati Raidma asemel Reformierakonna fraktsiooni esimeheks. Kui kauaks te sellele kohale jääte?

Mul ei ole ei isiklikku ambitsiooni ega tööalast vajadust olla volikogus fraktsiooni esimees. Kuivõrd eelmine fraktsiooni juht volikogust lahkus, siis kolleegid palusid mul keerulisel ajal võtta see roll. Olen seni, kuni kolleegid minu abi ses osas vajavad. Kindlasti mitte kauem kui valimisteni.

Mis oli kogu selle juunikuu alguses alanud protsessi, kus Reformierakond hakkas nõudma lasteaia kohatasu kaotamist, algne eesmärk? Kas koalitsioon Keskerakonnaga? Või oligi läbivalt plaan minna opositsiooni?

Eesmärk oli kohatasu kaotamine. Tuleb möönda, et selle kõige käigus on tekkinud skisofreeniline olukord, kus volikogus esindatud kuuest erakonnast viis toetavad lasteaia kohatasu kaotamist, aga konjunkturistlikel põhjustel seda ära teha ei suudeta. Möödunud esmaspäevane 37:37 hääletus näitas, et minu hinnangul selle koosseisu jooksul ei ole mõtet lasteaia kohatasu kaotamist enam volikogus asuda arutama.

Kas teie hinnangul peaks Pärtel-Peeter Pere Tallinna piirkonna juhina jätkama?

Personaalseid hinnanguid minu tööeetika ei luba meedia vahendusel jagada. Minu hinnangul on osa avalikke kommentaare tema suhtes ülekohtused.

Kas kohalike valimiste kontekstis Urmas Sõõrumaa on jätkuvalt esinumber? Millisel positsioonil nimekirjas saab olema Pärtel-Peeter Pere?

Neid küsimusi saate küsida neilt endilt ning lõplikud otsused teeb Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus hiljemalt septembriks.