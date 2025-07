Tallinna vähemuskoalitsioon uusi abilinnapäid ametisse ei võta

Sotsiaaldemokraadist abilinnapea Madle Lippus ütles, et ees seisavad arutelud Isamaa ja Eesti 200-ga, kuidas koos vähemusvalitsusena edasi minna.

"Suure tõenäosusega me uusi ablilinnapäid nendele kohtadele ei määra, vaid jagame need olemasolevate linnavalitsuse liikmete vahel ära. Kuidas täpsemalt - seda me veel arutanud ei ole," sõnas Lippus.

Lippuse hinnangul tuleb oluliste eelnõude osas leida kokkulepped.

"Praegu on meil veel arutelul eelarvestrateegia ja teine lisaeelarve. Need on peamised. Loomulikult on meil veel terve rida detailplaneeringuid, mis sinna läheb aga need on peamised linnaelu kujundavad dokumendid," ütles Lippus.

Õnne Pillak lausus, et Reformierakond toetab teises lisaeelarves lasteaiaõpetajate palgatõusu ning linna eelarvestrateegiale lisab fraktsioon oma ettepanekud. Lasteaia kohatasude kaotamist teised fraktsioonid volikogus esmaspäeval ei toetanud.

"Selles koosseisus ei ole seda kohta enam, kus oleks võimalik see ära teha. Vaatame, mis saab peale valimisi, millise mandaadi valijad annavad sellele ja kas on volikogus ka vajalik üksmeel olemas," rääkis Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse liige Õnne Pillak.

Pillaku sõnul pole lasteaia kohatasu kaotamine ainus teema, millega tegeleda. Ta toob näite huvihariduse kättesaadavusest.

"Tegelikult see teemade ring, mis peresid puudutab, on palju laiem, millega tuleb tegeleda ja seda tööd on palju rohkem," lisas Pillak.