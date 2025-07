Neljapäeval võib sadada lisaks vihmale ka rahet

Madalrõhuvöönd jääb neljapäeval lõunanaabrite õhuruumis ankrusse ja kaardub servaga Eesti poole. Õhk on üsna niiske. Öösel on üksikuid hoovihmasid. Päeval areneb tõusvate õhuvoolude toel rünksajupilvi, millest tuleb alla vihmahooge. Äikest on ka. Harjumaa idatiivas ja Virumaal on saju võimalus veidi väiksem, seda tänu põhjapoolsele kõrgrõhuväljale. Tuul on nõrk ja ilm leitsakuline, sajuhoogude all on pisut lahedam.

Eeloleval ööl on pilvi, millest mõnes kohas sajab hoovihma, saartel võib ka äikest olla. Selgem ja sajuta on ilm Põhja-Eestis. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Hommikul on Põhja-Eestis selgem, lõuna pool on enam pilvi, millest hoovihma tuleb. On vaikne ja soe temperatuuriga 18 kuni 22 kraadi.

Päeval on nii päikest kui arenevaid pilvi, millest sajab hoovihma. Kohati on äikest, tugevaid tuuleiile ja sajuhooge. Pole välistatud ka rahe. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 m/s. Õhusooja 23 kuni 28 kraadi, sajuhoogude all 20 kraadi lähedal.

Õhtul pilved hõrenevad. Sajuhooge on veel Saare- ja Pärnumaal ning ka maa lõunaservas. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 20 kuni 25 kraadi.

Järgnevad päevad suurt muutust ei too. Öösiti on sajuhooge hõredalt, aga laialdaselt tekib udu. Õhutemperatuuur püsib üle 15 kraadi. Päeval kerkib palavus üle 25 kraadi. Arenevaist rünksajupilvedest tuleb hoovihma ja on äikest.