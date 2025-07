Oluline Vene agressioonisõjas Ukraina vastu neljapäeval, 24. juulil kell 10.16:

- Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist;

- USA kiitis heaks 322 miljoni dollari suuruse relvamüügi Ukrainale;

- Umerov: Ukraina on relvarahuks valmis kohe praegu.

Ukraina droonid ründasid Sotšis naftabaasi ja raudteetaristut

Ukraina võttis sihikule Lõuna-Venemaal asuva Krasnodari krai ja droonid ründasid Sotši lähistel asuvat naftaabasi ning raudteetaristut. Naftabaas kuulub Rosneftile.

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva Odessale taas ulatusliku droonirünnaku. Sadamalinnas puhkes mitu tulekahju, mille tagajärjel sai kahjustada tsiviiltaristu ning arhitektuurimälestised.

Venemaa ründas ka Mõkolajivit ning linnas puhkesid tulekahjud. Venemaa jätkas ka Tšerkassõ pommitamist ning vaenlase rünnaku tõttu sai kuus inimest vigastada, vahendas Ukrainska Pravda.

USA kiitis heaks 322 miljoni dollari suuruse relvamüügi Ukrainale

"Õhutõrjesüsteemide HAWK varustuse ja hoolduse müük läheb maksma kuni 172 miljonit dollarit ja Bradley jalaväe lahingumasinate varustus ja teenused ulatuvad kokku kuni 150 miljoni dollarini," teatas USA kaitsejulgeoleku koostööagentuur.

Lisaks toodi välja, et Ukraina pool taotles viietonniseid veoautosid, varuosi HAWK-süsteemile, HAWK-õhutõrje tuleüksuste renoveerimist ja süsteemi kapitaalremonti. Samuti tööriistakomplekte, testimisseadmeid ja abiseadmeid.

"Selle kõige kavandatav müük toetab Ühendriikide välispoliitilisi eesmärke ja riikliku julgeoleku sihte ning parandab Ukraina võimet tagada omaenda kaitse," seisab teadaandes.

Umerov: Ukraina on relvarahuks valmis kohe praegu

"Oleme kohe praegu valmis relvarahuks ja sisuliste rahuläbirääkimiste alustamiseks. Ja mõlemad pooled peavad kokku leppima selles põhilises sammus rahu suunas. Rõhutame, et relvarahu peab olema tõeline. See peab hõlmama rünnakute täielikku lõpetamist tsiviil- ja kriitilise taristu vastu. Reaalsed sammud on võimalikud ja kumbki pool peab näitama üles konstruktiivset ja realistlikku lähenemist," teatas Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu juhataja ja läbirääkimiste delegatsiooni juht Rustem Umerov.

Moskva pealäbirääkija Vladimir Medinski aga seletas kolmapäeval, et Ukraina ja Venemaa seisukohad sõja lõpetamise osas on endiselt teineteisest kaugel.