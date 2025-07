Varro Vooglaiu ja Markus Järvi kaebus ERJK vastu jäi kohtus rahuldamata

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) tegi möödunud jaanuaris ettekirjutuse, mille kohaselt peavad Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) eestvedajad Varro Vooglaid ja Markus Järvi SAPTK-ile keelatud annetuse tagastamiseks ligi 5500 eurot.

ERJK leidis, et 2023. aasta riigikogu valimiste eel korraldatud SAPTK-i kampaania andis Vooglaiule ja Järvile ebaõiglast poliitilist kasu.

SAPTK-i kampaaniaga saadeti Saaremaale, Hiiumaale ja Läänemaale reklaamlehed, milles hoiatati valijaid toetamast erakondi, nagu Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200.

Flaieritel oli kirjas, et kui need erakonnad peaksid valimiste järel valitsuse moodustama, hakatakse suure tõenäosusega muutma abielu mõistet seadustes ja piirama sõnavabadust vaenukõne kriminaliseerimise kaudu.

"Olid toodud põhjendused, et need erakonnad, keda ei tohiks toetada, ründavad perekonda, abielu jne. Need flaierid olid allkirjastatud Markus Järvi ja Varro Vooglaiu poolt, kes samadel valimistel ise kandideerisid riigikokku," on ERJK juht Liisa Oviir varem ERR-ile öelnud.

Flaiereid levitati piirkondades, kus kumbki kandidaat ei kandideerinud, kuid ERJK sõnul toetasid need Vooglaiu ja Järvi poliitilisi eesmärke ning aitasid kasvatada tuntust. Kuna kampaania kulud kattis SAPTK, mitte kandidaadid või nende erakond, oli ERJK sõnul tegemist on erakonnaseaduse järgi keelatud annetusega.

Vooglaid ja Järvi vaidlustasid halduskohtus ERJK ettekirjutuse. Nad väitsid, et kampaania väljendas SAPTK-i maailmavaatelisi seisukohti ega olnud seotud valimistega.

Tallinna halduskohus jättis möödunud nädalal kaebuse rahuldamata. Kohus oli ühel meelel vastustajaga, et kuigi kaebajad ei kandideerinud flaierite jagamise valimispiirkonnas, võib neid siiski käsitleda kui valimisreklaami.

"Ilm­selt valitigi voldikute jagamiseks piirkond, kus kaebajad ei kandideerinud, et jätta mulje, nagu ei oleks tegemist kaebajate valimiskampaania ja seega keelatud annetusega, mis tuleb tagastada," edastas Delfi.

Kohus nõustus ERJK nägemusega, et Vooglaid ei tegutsenud SAPTK-i esindajana, vaid isikuna, kes kandideeris sel hetkel valimistel.

"Komisjon on seda analüüsinud ja leiab, et inimene on inimene ja alates sellest hetkest, kui ta otsustas kandideerida valimistel, ta ikkagi nihkus selle osaga erakonnaseaduse regulatsiooni ja ERJK kontrolli alla," nentis Oviir.

Kohtuotsusega peavad Vooglaid ja Järvi tagastama keelatud annetuse summas 5496,53 eurot SAPTK-ile, mille juht on riigikogu liige Varro Vooglaid ise ning mille nõukogu esimees on Markus Järvi.