Oluline Vene agressioonisõjas Ukraina vastu reedel, 24. juulil kell 11.05:

- Ukraina suursaadik Saksamaal: Saksamaa tarnis Ukrainale üle 60 Gepardi ja saadab IRIS-T;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 130 lahingut.

Zelenski: Ukraina saavutas leppe 1200 sõjavangi vabastamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval, et saavutatud on kokkulepe ja ta loodab näha 1200 sõduri tagasipöördumist Vene vangistusest.

"Oli ettekanne Ukraina läbirääkimismeeskonnalt pärast nende naasmist Türgist. Olen meie poistele selle töö eest väga tänulik. Tulevaste vahetuste osas on saavutatud kokkulepped ja ma tõesti loodan, et suudame rohkem oma sõdureid vangistusest koju tuua. Kokkulepe on, et tagasi tuleb 1200 kodumaakaitsjat. Mäletame ka tsiviilisikuid – kõiki neid, kes tuleb koju Ukrainasse tagasi tuua," rääkis Zelenski.

President tänas kõiki, kes aitavad Ukraina delegatsiooni läbirääkimistel sõjaväelaste ja tsiviilisikute tagasitoomiseks Vene vangistusest.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 130 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 130 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal,

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on olukord Pokrovski suunal endiselt kõige raskem.

"Rääkisin ülemjuhatajaga täna hommikul ja uuesti just praegu. Ajakohastatud informatsioon rindejoone, meie positsioonide ja meie tegevuse kohta. Pokrovsk on jätkuvalt meie igapäevase tiheda tähelepanu all. Tahan tänada iga üksust, mis kaitseb seda suunda ehk hetkel kõige raskemat," rääkis president.

Ukrinform tõi välja, et Vene okupatsiooniväed on koondanud märkimisväärse hulga isikkoosseisu idasektorisse Pokrovski linna lähedal ning kaasanud aktiivselt lennuväge ja tehnikat.

Ukraina suursaadik Saksamaal: Saksamaa tarnis Ukrainale üle 60 Gepardi ja saadab IRIS-T

Saksamaa on tarninud Ukrainale juba üle 60 iseliikuva õhutõrjesuurtüki Gepard, valmistub saatma veel ühe IRIS-T õhutõrjesüsteemi ning on valmis ehitama koos Ukraina tootjatega täiendavaid õhutõrjesüsteeme, ütles Ukraina suursaadik Saksamaal Oleksi Makejev.

Lisaks kiitis ta Rheinmetalli Skynexi õhutõrje suurtükisüsteemi, mis on õhujõudude teenistuses häid tulemusi näidanud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 047 250 (võrdlus eelmise päevaga +980);

- tankid 11 049 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 052 (+5);

- suurtükisüsteemid 30 777 (+31);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1446 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1201 (+2);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 47 834 (+196);

- tiibraketid 3535 (+2);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 56 213 (+76);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.