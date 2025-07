Vihmane kevad kärpis suvelillede müüki

Aiandid ja puukoolid on pidanud kohanema tänavuse vihmase ja jaheda kevade ning suve algusega, kõige enam on vähenenud peamiselt suvelilli müüvate aiandite müüginumbrid.

Jahe suve algus ja keeruline majanduslik olukord on tänavu seadnud hobiaednikud valiku ette: milliseid taimi ja istikuid koduaeda soetada. Seetõttu on sel aastal võrreldes eelnevate aastatega vähenenud just suvelillede müük, ütles ERR-ile Juhani Puukooli müügiarendusjuht Ülle Soonpuu.

"Suvelille ostmine on olnud väiksem selle tõttu ilmselt, et just nimelt suvilille istutust ilmad ei soosinud, oli selline püsivalt jahe, külmad vihmad ja see nagu ei ärgitanud inimesi, nagu hale oli seda suvilille sinna istutada, terve maikuu ja juunikuu takkapihta oli ju nii jahe," ütles Soonpuu.

"Aga mida inimesed omakorda sellele tasakaaluks siis ostsid - viljapuud ja marjapõõsad ja kõik, mis puudutab köögivilja ja taimeturgu. Seda ostu oli küll märgata, et meil on viljapuumüük kasvanud, marjakultuuride müük on kasvanud," lisas Soonpuu. "Selliste kultuuride pealt ikkagi kokku ei hoita, mis toovad lauale ka toidu. Ajad on küll rasked, aga viljakandvatesse taimedesse investeeritakse siiski, võib-olla vastukaaluks siis suvelill või ilutaim - sealt hoitakse kokku ja selle peale raha ei raisata."

Kanepi aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe rääkis, et põhihooaja ehk maikuu müük jäi üsna kesiseks. "Läbimüügid ei olnud need, mida olime planeerinud ja oodanud. Juunis-juulis läks veidi paremaks aga ka maikuu auku ja puudujääki ei ole me nagu suutnud tasa veel teha," lisas ta.

Vahtramäe kinnitas, et keeruline majanduslik olukord on muutnud kliendid hinnatundlikuks.

"Sellel aastal on täiesti tuntav, et ostetavate lillede arv on vähenenud ja valitakse siiski soodsamaid tooteid. Eriti hästi lähevad igasugused allahindlused või kampaaniad, nendele on see aasta tunduvalt aktiivsemalt reageeritud," ütles Vahtramäe.