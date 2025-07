USA võimud kiitsid heaks Paramounti ja Skydance'i ühinemise

Skydance ja telekanali CBS emafirma Paramount peaksid järgmise paari nädala jooksul viima oma ühinemise lõpule, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Ühinemise käigus liitub Skydance Paramounti meediaimpeeriumiga. Paramountile kuulub samanimeline legendaarne Hollywoodi stuudio, kanalid MTV, CBS, Nickelodeon, Comedy Central ja voogedastusteenus Paramount+.

USA meediamaastikul toimub praegu konsolideerumine, kuna traditsioonilised ettevõtted püüavad konkureerida uute tulijatega. Meediaturule on sisenenud tehnoloogiahiiglased nagu Apple ja Amazon, mis laiendavad oma haaret selles valdkonnas. Tehnoloogiafirmad haldavad oma stuudioid ning nende voogedastusteenused muutuvad üha populaarsemaks.

Paramounti ja Skydance'i ühinemisel on pikk ja keeruline ajalugu, asi jõudis otsapidi ka poliitikasse. Skydance'i tegevjuht lubas FCC juhile, et CBS News pühendub erapooletule ajakirjandusele ning telekanali tegevus peegeldab USA tarbijate mitmekesiseid ideoloogilisi vaatenurki.

Skydance lubas veel, et firma lõpetab mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid. Samuti lubas firma, et ühendatud ettevõttes ei looda selliseid programme.

"Ameeriklased ei usalda enam traditsioonilist uudistemeediat. On aeg muutusteks. Seetõttu tervitan Skydance'i pühendumust teha olulisi muudatusi CBS-i võrgus," ütles FCC juht Brendan Carr.

Telekanal CBS oli aastaid tülis USA presidendi Donald Trumpiga. Kanali emafirma Paramount maksis hiljuti Trumpile kohtuhagi lahendamiseks 16 miljonit dollarit.

Hagi järgi sekkus CBS News valimistesse, kuna Trumpi hinnangul toimetas kanal presidendikampaania ajal Kamala Harrise intervjuud viisil, mis jättis viimasest tegelikkusest parema mulje.

Eelmisel nädalal teatas aga CBS, et lõpetab järgmise aasta mais humoorika jutusaate "The Late Show with Stephen Colbert" edastamise. Colbert kritiseerib oma saates järjepidevalt Trumpi.