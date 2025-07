Zelenski: USA ostab Ukrainalt miljardite dollarite eest droone

Zelenski sõnul andis ta riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretärile Rustem Umerovile, kaitseminister Denõss Šmõhalile ja presidendi strateegiliste küsimuste nõunikule Oleksandr Kamõšõnile ülesandeks valmistada ette vastavad lepingud.

"Leppisime president (Donald) Trumpiga kokku, et nad ostavad meilt droone. Selline leping on olemas. Andsin Umerovile, Šmõhalile ja Kamõšõnile ülesande. Nad teevad seda. On väga oluline ette valmistada see leping, tõsine leping 10-20-30 miljardi dollari peale," ütles Zelenski ajakirjanikega vesteldes.

Zelenski teatas juba 16. juulil, et USA soovib osta Ukraina droone.

"On palju droone, mis on ainult meil. Ja me arutame seda president Trumpiga. Ma ütlesin talle, et tahan väga teilt osta asju, mida on ainult teil. Ta ütles mulle, et Ameerika tahab osta Ukraina droone. Ma tõesti tahan, et Ameerika aitaks meil oma taevast kaitsta. See on väga oluline," ütles Zelenski Kiievis Newsmaxi korrespondendile Shelby Wilderile antud usutluses.