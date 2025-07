Venemaa ründas ballistiliste rakettidega Harkivi ja Dnipropetrovski oblasteid

Venemaa ründas ööl vastu laupäeva Ukrainat ballistiliste rakettide ja droonidega. Suurima löögi alla jäid Harkivi ja Dnipropetrovski oblastid.

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnjehubov teatas, et Harkivi linna tabas neli KAB pommi, kaks ballistilist raketti ning droonirünnakus sai vigastada üks inimene, kes on haiglaravil.

Rünnakutes Harkivi oblastile sai Zmijivi linnas vigastada veel kolm inimest. Rünnaku mõjusid veel hinnatakse.

Reede päeval hukkus pommirünnakus Harkivis vähemalt üks inimene ning sai vigastada veel 17 inimest, nende seas ka üks laps.

Rünnakus Dnipropetrovski oblastile hukkus üks inimene. Kuberner Serhii Lõsaki sõnul põhjustas rünnak põlengu ning Dnipros toimusid ka plahvatused.

DeepState: Ukraina sõdurid vabastasid Kondrativka asula

Ukraina sõjaväelased 225. eraldi rünnakrügemendist (OSHP) vabastasid Sumõ oblastis Kondrativka asula, vahendas portaal Unian reede õhtul monitooringuprojekti DeepState teadet.

"Meie allikate andmetel on 225. eraldi rünnakrügement lõpetanud Kondrativka puhastamise ja kindlustamise. See on juba teine küla Sumõ oblastis, mille üksus on vabastanud. Mõlema küla vabastamise käigus kandis vaenlane raskeid kaotusi, nimelt 40. eraldi merejalaväebrigaadi pataljon, 155. eraldi merejalaväebrigaadi pataljon ja 30. eraldi merejalaväebrigaadi motoriseeritud laskurpataljon. Muide, viimase pataljoniülem ka kõrvaldati," seisab avalduses.

Märgitakse, et vaenlase jalavägi oli külas pikka aega ümber piiratud, mistõttu tuli oodata, kuni nad "ära suitsesid".

"Esiteks tegi selle edu võimalikuks 225. eraldi rügemendi kasutatud ainulaadne taktika ja lähenemisviisid. Üksus näitas taas, et meil on olemas need, kes on võimelised läbi viima kõrgetasemelisi pealetungioperatsioone," lisas DeepState.