Venemaa ründas ballistiliste rakettidega Harkivi ja Dnipropetrovski oblastit

Vene armee teatel "vabastasid" nad koha nimega Malijivka. Dnipropetrovski oblastis on olulised kaevandusalad ning juuli alguses teatas Venemaa esimese seal asuva küla vallutamisest.

Ööl vastu laupäeva ründas Venemaa Ukrainat ballistiliste rakettide ja droonidega. Suurima löögi alla jäid Harkivi ja Dnipropetrovski oblastid.

Ukraina ametivõimude teatel hukkus viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes üheksa Ukraina tsiviilelanikku ning 61 inimest sai vigastada.

Ukraina õhujõudud teatel lasi Venemaa Ukraina poole teele 208 drooni ning 27 raketti, mille sihiks olid linnad ja erinevad taristuobjektid. Õhujõud peatasid 183 drooni ja 17 raketti. 10 raketti ja 25 drooni tabasid üheksat erinevat sihtkohta. Alla lastud rakettide ja droonide rusud kukkusid veel kaheksale piirkonnale.

Rünnakutes sai tugevalt pihta Harkivi oblast, kus sai viga 29 inimest, nende seas üks laps. Donetski oblastis sai haavata 10 tsiviilisikut.

Zaporižžja oblastis hukkus rünnakutes kolm inimest ning kaks sai haavata.

Dnipropetrovski oblastis hukkus kaks inimest ning viis sai vigastada. Hersoni oblastis hukkus kolm inimest ning 11 sai haavata. Viga sai ka oluline tsiviiltaristu.

Venemaa rünnakutes Sumõ olbastile hukkus üks ning viga sai neli inimest.

Ukraina tabas droonidega Vene vägedele tootvat tehast Stavropoli krais

Ukraina ründas droonidaga Venemaal Stavropoli krais asuvat Signali raadiotehast. Ukraina territooriumist ligikaudu 500 kilomeetri kaugusel asuv tehas toodab sõjalisel otstarbel kasutatavat elektroonikat lennukitele ning on osa Venemaa sõjatööstusest, vahendas Kyiv Independent Venemaa sõltumatut meediaväljaannet Astra.

Tehas on ka Euroopa Liidu, USA, Ukraina ja Jaapani sanktsioonide all. Stavropoli krai kuberneri Vladimir Vladimirov kinnitas rünnakut, öeldes, et droonid tabasid piirkonna tööstust ning põhjustasid väikese tulekahju.

Reedel tabas Ukraina droonidega ka samas piirkonnas asuvat keemiatööstust.

DeepState: Ukraina sõdurid vabastasid Kondrativka asula

Ukraina sõjaväelased 225. eraldi rünnakrügemendist (OSHP) vabastasid Sumõ oblastis Kondrativka asula, vahendas portaal Unian reede õhtul monitooringuprojekti DeepState teadet.

"Meie allikate andmetel on 225. eraldi rünnakrügement lõpetanud Kondrativka puhastamise ja kindlustamise. See on juba teine küla Sumõ oblastis, mille üksus on vabastanud. Mõlema küla vabastamise käigus kandis vaenlane raskeid kaotusi, nimelt 40. eraldi merejalaväebrigaadi pataljon, 155. eraldi merejalaväebrigaadi pataljon ja 30. eraldi merejalaväebrigaadi motoriseeritud laskurpataljon. Muide, viimase pataljoniülem ka kõrvaldati," seisab avalduses.

Märgitakse, et vaenlase jalavägi oli külas pikka aega ümber piiratud, mistõttu tuli oodata, kuni nad "ära suitsesid".

"Esiteks tegi selle edu võimalikuks 225. eraldi rügemendi kasutatud ainulaadne taktika ja lähenemisviisid. Üksus näitas taas, et meil on olemas need, kes on võimelised läbi viima kõrgetasemelisi pealetungioperatsioone," lisas DeepState.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 048 330 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 11 056 (+7 ;

- jalaväe lahingumasinad 23 059 (+7);

- suurtükisüsteemid 30 812 (+35);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1448 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1201 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 47 959 (+125);

- tiibraketid 3535 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 56 371 (+158);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.