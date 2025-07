Sinimägedel meenutati teises maailmasõjas langenud Eesti sõdureid

Sinimägede lahingutes hukkus 81 aastat tagasi kuni kaks ja pool tuhat Saksa mundris Eesti sõdurit. Seepärast pidasid varasemad korraldajad Grenaderimäge pigem kalmistuks, kus poliitkõnedel kohta pole. Sel aastal võttis korraldamise enda kätte Eesti leegioni sõprade klubi, kelle arvates on just poliitikutel kandev roll Eesti ajaloo selgitamisel.

"See on lahingupaik ja lahingupaigas on ikka on langenuid, aga lahingupaik ongi see, kus tulebki meeles pidada neid inimesi, kes selle ohvri tõid. Sinimägesid ei vallutatud ju mitte kunagi - see ongi tõde. Meie koolides ei räägitagi sellest," lausus ELSK juhatuse liige Martin Sööt.

Riigikogu liige Meelis Kiili (RE), kes on staažikas kaitseväelane ja kaitseliitlane, osales tänavu esmakordselt Sinimägede mälestusüritusel.

"Ükskord on see aeg, millal peab olema esimene kord. Ega sellel õigustust ei ole, et siin pole varem käidud. Eks see tõenäoliselt oli julgeolekuline ja poliitiline hinnang, mis siis takistab või takistas tegevväelastel siia tulekut. See ei olnud õige. Ma arvan, et tegelikult see on osa meie ajaloost. Me peame seda mälestama," sõnas Kiili.

Grenaderimäel said kõneleda ja lilli asetada riigikogu vastasleeride poliitikud. Valitsuse liikmeid näha polnud.

"Õnneks oli ka koalitsiooni poolelt inimesi, aga valitsust praegu siin ei ole, mis näitab, et valitsus ei pruugi olla ka riigikoguga ühel meelel. Ta peab endale selle ise selgeks tegema, et ta on osa meie ajaloost ja on osa meie vabadusvõitlusest," lausus riigikogu aseesimees Arvo Aller (EKRE).

1944. aasta kaitselahingud peatasid mõneks nädalaks Punaarmee pealetungi. Tänu sellele jõudsid tuhanded eestlased Nõukogude okupatsiooni eest Läände põgeneda.