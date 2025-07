Tusk: Venemaa ja Hiina on valmis ülemaailmseks vastasseisuks juba 2027. aastal

"Vastavalt NATO ja USA hinnangule, on Venemaa ja Hiina valmis ülemaailmseks vastasseisuks juba 2027. aastal ehk kahe aasta pärast," ütles Poola peaminister pärast kohtumist NATO Euroopa liitlasvägede ülema Alexus Grynkewichiga.

Tuski sõnul ei pruugi konflikt muutuda sõjaliseks, kuid 2027. aastaks peab olema valmis end kaitsma.

"Ameeriklased valmistuvad tõsiselt selliseks olukorraks, mitte tingimata sõjaolukorraks ning ma ei taha siin mingite traagiliste ennustustega esineda, aga olukorraks, mille tulekus nii Ameerika pool kui ka minu külaline kindral Grynkewich on veendunud, et meie vastased kogu maailmas ja Poola jaoks tähendab see spetsiifiliselt Venemaad, on selliseks vastasseisuks täiesti valmis juba 2027. aastaks," lausus Tusk.