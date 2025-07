Oluline pühapäeval, 27. juulil kell 8.25:

- Ukraina droonirünnak häiris rongiliiklust Volgogradi oblastis;

- Venemaa korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Harkivile;

- Zelenski: Ukraina vastab igale Venemaa rünnakule;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit.

Ukraina droonirünnak häiris rongiliiklust Volgogradi oblastis

Hävitatud Ukraina droonide rusud häirisid raudteede elektrivarustust ja rongiliiklust Volgogradi oblastis, teatas pühapäeval Venemaa lõunaosas asuva oblasti administratsioon.

Rünnakute tagajärjel keegi vigastada ei saanud, teatas administratsioon sotsiaalmeedias kuberner Andrei Botšarovile viidates.

Venemaa kaitseministeerium teatas Telegramis, et riigi õhutõrjeüksused hävitasid piirkonna kohal üheksa Ukraina drooni. Kokku lasi Venemaa öö jooksul alla 99 drooni 12 Venemaa piirkonna, Krimmi poolsaare ja Musta mere kohal, sõnas ministeerium.

Venemaa tsiviillennundusamet Rosaviatsia kirjutas pärast südaööd sotsiaalmeedias, et peatas lennud Volgogradi linna lennujaamas, mis on Volgogradi oblasti halduskeskus. Pühapäeva hommikul polnud lennuliiklus veel taastunud.

RIA riikliku uudisteagentuuri teatel tekkisid rünnaku tõttu piirkonna osades rongiliikluses hilinemised.

Ukraina droonirünnaku tekitatud kahju ulatus pole selge.

Ukraina pole rünnakut kommentaarinud. Kiiev on sageli öelnud, et tema rünnakud on vastuseks Moskva rünnakutele Ukraina vastu alates Moskva sissetungist 2022. aastal ja nende eesmärk on hävitada Venemaa sõjategevuse jaoks võtmetähtsusega taristu.

Venemaa korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Harkivile

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva ulatusliku droonirünnaku Harkivile, teatas linnapea Ihor Terehhov.

Terehhovi teatel ründas vaenlane linna Kiievi rajoonis asuvat tsiviilettevõtet, mis pole tegutsenud mitu aastat. Rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju.

"Linn on ulatusliku droonirünnaku all," hoiatas ta.

Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov teatas omakorda, et Harkivi Kiievi rajoonist kostis mitu plahvatust.

Terehhov lisas hiljem, et tabamuse sai ka üks elumaja.

Ukraina õhujõud hoiatasid varem, et rühm Vene droone on teel Venemaa Belgorodi oblastist Harkivi suunas, ja andsid õhuhäire.

Zelenski: Ukraina vastab igale Venemaa rünnakule

Ukraina vastab igale Venemaa rünnakule riigi linnadele ja energiataristule, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski laupäeva õhtul oma videopöördumises.

"Täna oli kahjuks palju Venemaa rünnakuid meie linnadele, meie kogukondadele. Sumõle - eriti Ukraina energiasektorile, samuti Dniprole, Harkivile, Hersoni oblastile, Donetski oblastile. Kus iganes vaja, reageerivad viivitamatult Ukraina päästeteenistuse töötajad, kõik teenistused," ütles ta.

"Tänan teid kõiki operatiivsuse eest. Vastame igale Venemaa rünnakule," lisas Zelenski.

Ta ütles ka, et relvajõudude ülemjuhataja kindral Oleksandr Sõrskõi raporti kohaselt pööratakse nüüd suurt tähelepanu Pokrovski suunale. Samuti on Ukraina üksused edukalt tegutsenud Sumõ oblastis.

"Aitäh! Nad hävitavad okupante piirialal. See on väga oluline," rõhutas Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 049 250 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 11 057 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 063 (+4);

- suurtükisüsteemid 30 822 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1449 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1201 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 48 158 (+199);

- tiibraketid 3546 (+11);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 56 493 (+122);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.