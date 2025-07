Uikala prügilas tekkis taas põleng

Pühapäeva lõunal süttis Ida-Virumaal asuv Uikala prügila. Päästeamet ja keskkonnaamet on varasemalt tähelepanu juhtinud, et korduvalt süttinud prügila ei vasta nõuetele.

Pühapäeval kell 11.17 teatati häirekeskusele põlengust Toila vallas Kukruse külas Uikala prügilas, teatas päästeamet.

Esimesena sündmuskohale jõudnud Jõhvi päästjad tuvastasid põlengu prügila kõrgeimal mäel. Põleng on mäe ülemises otsas ning põleb lahtise leegiga.

Sündmus on tõstetud kõrgeimale, 4. astmele.

Sündmusele on reageeritud suurte jõududega nii Ida- kui Lääne-Virumaa kutselistest ja vabatahtlikest komandodest.

Päästjad paluvad lähipiirkonna elanikel vältida suitsus liikumist, hoida uksed ja aknad kinni, sulgeda ventilatsioon ning vältida liikumist põlengualal.

Uikala prügila on ka varem korduvalt süttinud.

Uikala prügila suurim põleng jääb eelmise aasta maikuusse, kui üheksa päeva jooksul toimunud kustutustöödel osales üle 200 päästja. Neist neli sai päästetöödel kannatada.

Päästeamet on varem öelnud, et Uikala prügilat opereeriv ettevõte Ekovir ei ole teinud kõik selleks, et prügilas tulekahjusid ära hoida ja sellega vajaduse korral ise võidelda, vaid on loodetud päästjatele.

Ametitele teeb muret, kas Uikala prügilat opereeriv ettevõte suudab ettekirjutusi täita, sest firma maksuvõlg on rohkem kui kaks miljonit eurot.

Uikalasse viiakse kõigi Ida-Virumaa kaheksa omavalitsuse elanike jäätmeid.