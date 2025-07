Jordaania ja Araabia Ühendemiraatide heitsid Gazasse 25 tonni abipakke

Üheteistkuise lapse ema Najama Berbakh teab väga hästi, mida näljahäda Gaza sektoris tähendab.

"Minu tütar kannatab tõsise alatoitumise käes. Ka praegu pole mul talle midagi süüa anda. Tema seisund on erakordselt halb," ütles ta.

Kümneaastane Nour Abu Selah aga näljahäda lõppu ära oodata ei suutnudki, vaid suri nälga.

"See väike tüdruk jooksis ja mängis nagu kõik lapsed maailmas ja suri ümberpiiramise ja Gaza sektoris peetava sõja tõttu," ütles tema isa.

Kui paljude laste elusid tänased abisaadetised päästa suudavad, on vara öelda. Abi on sõjakoldesse saatnud ka Iisrael ise. Iisrael on Gaza sektoris valitsevat Hamasi korduvalt süüdistanud toiduabi varastamises ning toonud seda ettekäändeks abi tõkestamisele.

USA arenguabiagentuuri USAID põhjalikust uurimistööst aga ilmneb, et ehkki Hamas on terroriorganisatsioon ning selle liikmed on hakkama saanud igasugu sigadustega, siis toiduabi nad varastanud ei ole või vähemalt puuduvad vähimadki tõendid selliste varguste kohta.

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz helistas pühapäeval Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule ning manitses teda taktikalise pausi ajal lubama Gaza sektorisse võimalikult palju humanitaarabi. Samasuguseid avaldusi on teinud teisedki Lääneriikide poliitikud, rõhudes ka Hamasi juhtide südametunnistusele.

"Me vajame tungivalt piirangute kõrvaldamist Gazasse viidavale abile. Me vajame relvarahu. Me vajame pantvangide vabastamist ja see on ainus viis, kuidas me saame edasi ja jõuame kahe riigi lahenduse teele," ütles Ühendkuningriigi rahanduse riigiminister James Murray.

Humanitaarorganisatsioonid hoiatasid kolmapäeval tehtud ühispöördumises, et näljahäda ähvardab rohkem kui miljonit last. Näljahäda tagasipööramiseks oleks aga vaja paaripäevasest püsivamat relvarahu.