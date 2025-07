Oluline esmaspäeval, 28. juulil kell 6.35:

- Vene rünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt kaheksa inimest;

- Macron: Prantsusmaa jätkab abi suurendamist Ukrainale ja surve avaldamist Venemaale.

Vene rünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt kaheksa inimest

Vene relvajõud ründasid esmaspäeva varahommikul Kiievi linna droonidega, vigastada sai vähemalt kaheksa inimest, teatasid Ukraina võimud.

Kiievi sõjaväevalitsuse juhi Tõmur Tkatšenko sõnul sai rünnakus vigastada vähemalt kaheksa inimest, sealhulgas üks kolmeaastane laps. Neli inimest viidi haiglasse. Darnõtskõi rajoonis sai kahjustada kõrghoone, vahendas The Kyiv Independent.

Macron: Prantsusmaa jätkab abi suurendamist Ukrainale ja surve avaldamist Venemaale

Prantsusmaa jätkab abi suurendamist Ukrainale ja surve avaldamist agressorriigile Venemaale, teatas pühapäeval president Emmanuel Macron pärast vestlust Volodõmõr Zelenskiga.

"Kinnitasin taas Prantsusmaa toetust. Jätkame abi suurendamist Ukrainale ja suurendame survet Venemaale. Venemaa peab lõpuks nõustuma relvarahuga, mis avab tee läbirääkimistele, mis viivad püsiva ja õiglase rahuni Euroopa täielikul osalusel," ütles Macron sotsiaalmeedias.

Macroni sõnul rääkisid nad Zelenskiga ka korruptsioonivastase võitluse tähtsusest, mida juhivad sõltumatud institutsioonid.

"Jagame veendumust, et tänapäeval erineb Ukraina Venemaast ka selle poolest, et hoolimata sõjast jääb see elavaks demokraatiaks ja on kindlalt otsustanud jätkata edasiliikumist oma Euroopa teel," rääkis Prantsuse president.

Riigijuhid arutasid ka Prantsusmaa ja Ukraina vahelise koostöö tugevdamist.