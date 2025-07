Kommertspankade teise kvartali kasum vähenes aastaga pea veerandi võrra

Pankade kasumlikkus on nüüdseks taas intressimäärade kasvule eelnenud tasemel, seisab keskpanga teates.

Teises kvartalis teenisid Eestis tegutsevad pangad siinsel turul 146 miljonit eurot puhaskasumit, mida on küll ligi üheksa miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi, aga Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaare sõnul tuleb arvestada, et eelmise aasta teises kvartalis maksid pangad erakordselt palju dividende ja neilt tasuti ka erakordselt palju tulumaksu. Tulumaksueelne kasum vähenes 232 miljonilt eurolt 178 miljonile eurole ehk 23 protsenti.

Kasumi vähenemise põhjustas eelkõige euribori langus, mis vähendas väljastatud laenudelt teenitavat intressitulu kiiremini kui pankade endi rahastamiskulud. Pankade kasumlikkus ehk pankade kasumi ja varade suhe alanes teises kvartalis 1,3 protsendini, mis on viimase kümne aasta keskmise lähedal. See tähendab, et kasumlikkus on umbes sama kui enne intressimäärade kiiret kasvu.

Kuigi pankade intressitulu on vähenenud, toetab nende kasumit nii eluasemelaenude kui ka ettevõtete laenuportfellide kiire kasv. Juuni lõpuks oli eluasemelaenude jääk Eestis ligikaudu kümme protsenti ja ettevõtete laenude jääk 8,5 protsenti suurem kui aasta varem. Vaid väga vähestes euroala riikides kasvasid need näitajad kiiremini kui Eestis, tõdes keskpank. Kogu euroalal oli nii eluasemelaenude kui ka ettevõtete laenude kasv keskmiselt umbes kaks protsenti.

"Eesti kiire laenukasv näitab, et pankade võime laene pakkuda on hea ja et keerulisest geopoliitilisest olukorrast hoolimata on ka ettevõtete ja inimeste investeerimisjulgus taastunud," nendib Raudsaar Eesti Panga ülevaates.

Ajutiselt kiirendas eluasemelaenude kasvu juuli algul kehtima hakanud käibemaksutõus. Ettevõtete puhul veavad kasvu pikaajalised investeerimislaenud, eelkõige kinnisvara- ja taristusektoris. Samal ajal on lühema kui üheaastase tähtajaga käibekapitalilaenude maht natuke vähenenud.

Kui majapidamiste puhul on märgata eluasemelaenude kiiret kasvu, siis lühemaajaliste ja eelkõige tarbimiseks võetud laenude kasv on püsinud üsna mõõdukas.