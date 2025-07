Euroopa Liidu ja USA kaubanduskokkuleppe üksikasjad on mitmes valdkonnas veel lahtised. Näiteks käivad kõnelused ravimite ja terase, samuti alkoholi tollimaksu üle.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles, et olulised on just detailid.

"Saame näha, missugused on võimalikud erandid, eriti põllumajandustoodete puhul. Seega on mitu koostisosa puudu. Näiteks ei tea me täpselt, mida peetakse silmas, kui räägitakse Euroopa Liidu investeeringutest USA-sse, gaasiostudest jne. Seda ei saa ma hinnata enne, kui mul on selged andmed," ütles Meloni.

Praegu kehtib Euroopa eksportijale keskmiselt 4,8 protsendine tollimäär, seega tähendab 15-protsendine tollimaks, et tollimaksud rohkem kui kolmekordistuvad.

Prantsusmaa peaminister François Bayrou ütles, et Euroopa on USA-le alistunud ja see on liidu jaoks sünge päev. Ka teised Prantsuse ministrid pole kokkuleppega rahul.

"Kas see kokkulepe on tasakaalustatud? Ei. Olgem selles küsimuses väga selged: see kokkulepe ei ole tasakaalus, seega peame edasi töötama," ütles Prantsusmaa väliskaubandusminister Laurent Saint-Martin.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz tervitas kokkulepet, öeldes, et see hoidis ära kaubandussõja, mis oleks rängalt tabanud Saksamaa majandust ja suurt autosektorit. Suurte tööstusettevõtete organisatsioon BDI väljendas aga pettumust, märkides, et ka 15-protsendistel tollimaksudel on tohutu negatiivne mõju ekspordile orienteeritud Saksamaa tööstusele.

"See kokkulepe 15-protsendise baastariifi tasemega esitab meile kindlasti väljakutse, aga hea külg on see, et saabub stabiilsus," lausus Saksamaa majandusminister Karherina Reiche.

Venemaa kritiseeris Euroopa Liidu ja USA kaubanduskokkulepet. Välisminister Sergei Lavrovi arvates annab see uue hoobi Euroopa tööstusele ja kiirendab investeeringute voolamist Euroopast USA-sse. Eriti häiris Vene välisministrit lepingupunkt, mille järgi ostab Euroopa Liit Ühendriikidelt kolme aasta jooksul 750 miljardi dollari väärtuses naftat, gaasi, LNG-d, tuumakütust ja pooljuhte.

"Sellised inimesed, nagu Ursula von der Leyen, lausa kiitlevad sõna otseses mõttes, et nad seda teed lähevad. "Jah, me oleme sunnitud kulutama rohkem raha. Jah, meil on tõenäoliselt vähem võimalusi lahendada elanikkonna sotsiaalseid probleeme, kuid me peame Venemaa alistama"," sõnas Lavrov.