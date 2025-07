Pärast suplust võivad nahale jääda nähtamatud parasiidid

Saaremaa valla veekeskkonna peaspetsialist kinnitas, et bakterioloogilised veeanalüüsid Saaremaa kuuest avalikust supluskohast on korras. Küll on aga sotsiaalmeedias jagatud infot, et pärast Karujärves ujumist on mitmetel suplejatel tekkinud nahalööve. Kuna ka sealsed veeanalüüsid reostust ei näita, võib väidetavalt tegemist olla veelindude väljaheidetest vette sattunud parasiitidega ehk tserkaaredega.

"See on praktiliselt kõikides randades, kus võib kohata ka veelinde. Need pisikesed elukad, kes seda nahakipitust ja punaseid täpikesi tekitavad, on lihtsalt veelindude vereparasiitide üks vastsete staadium ja nad otsivad endale uut soojaverelist peremeesorganismi. aga kuna inimese nahk on nende elukate jaoks ikkagi väga paks, siis tavaliselt see ussikene hukkub juba siin naha pindmistes kudedes ja jätab ainult sellise punase kipitava jälje käe peale," lausus Saaremaa valla veekeskkonna peaspetsialist Meelis Albert.

Tegemist on igal soojal suvel tekkiva nähtusega, kui veetemperatuur ületab 20 kraadi. Selle vastu aitab pärast suplust puhta veega keha loputamine ja kuivatamine.

"Probleeme tekitavad nad õrnema nahaga inimestele, kellel on mingi immuunpuudulikkus või nahahaavandid, aga kõige lihtsam on ennast puhta veega üle loputada. Lastel kindlasti mitte siin päevotsa madalas rannavees solistada. sest kõige suurem kontsentratsioon peakski olema neid siin madalaveelises osas, kus vesi on soe," lisas Albert.

Kuressaare perearstikeskusest kinnitati, et nahalööbega pole nende poole sel suvel tavapäraselt enam pöördutud ja ka Kuressaare haigla EMO-sse pole sellise murega keegi sattunud.