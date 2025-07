Teisipäeval sajab hoovihma ja on äikeseoht

Teisipäeva öösel liigub sajune madalrõhkkond Poola kirdeservast üle Läänemere Stockholmi suunas ja kaugeneb sealt pärastlõunal loodesse. Õhumass on soe ja ebapüsiv, mistõttu lisaks vihmasajule võib olla ka äikest. Kagu- ja idatuul meie rannikuvetes tugevneb.

Öö tuleb pilves selgimistega. Hooti sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub ida- ja kagutuul 3-10, puhanguti 14 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Hommikul sajab kohati hoovihma ning on äikeseoht. Puhub kagutuul 5-10, saartel iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on 19 kuni 22 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärastlõunal liiguvad tugevamat sadu andvad hoo- ja äikesevihma pilved lõunast põhja poole üle Eesti. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 22 kuni 27, Kirde-Eestis kuni 29 kraadi.

Ka õhtul sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Kagu- ja lõunatuul puhub 4-10, saartel iiliti 16 m/s. Sooja on kuni 26 kraadi.

Kolmapäeva hommikul sajab hoovihma kohati, päeval juba mitmel pool ja seda eelkõige mandril. Öösel on 15 kuni 20, päeval Lääne-Eestis 21 kuni 26, ida pool kuni 29 kraadi.

Neljapäev tuleb veel soojem ja koos äikese ja hoovihmadega ja ka augustikuu kaheks esimeseks päevaks jääb ilmajutt samaks - on soojust, on hoovihmasid ja tuul on tagasihoidlik.