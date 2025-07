Trump: Venemaal on kümme päeva aega, et sõda lõpetada

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et Venemaal on alates praegusest kümme päeva aega, et sõda Ukrainas lõpetada. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 131 kokkupõrget, kusjuures Pokrovski suunal toimus 42 kokkupõrget. Droonid ründasid Venemaal Rostovi oblastis asuvat Salski linna. Venemaa rünnakute tõttu hukkus Ukrainas 20 inimest.

Trump: Venemaal on aega kümme päeva sõda lõpetada

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et Ühendriigid hakkavad Venemaale kümme päeva pärast kehtestama tolle ja võtma kasutusele rohkemgi meetmeid, kui Moskva ei näita edusamme enam kui kolm aastat kestnud Ukraina sõja lõpetamise suunas.

Trump teatas esmaspäeval, et lühendab kuu aega tagasi Moskvale seatud esialgset 50-päevast tähtaega ja mainis, et tähtaega lühendatakse 10–12 päevale. Teisipäeval ütles ta ajakirjanikele, et pole Venemaalt vastust kuulnud.

Trump ütles, et ta ei ole mures Venemaa sanktsioonide võimaliku mõju pärast naftaturule ega hindadele, lubades suurendada kodumaist naftatootmist, et kompenseerida ükskõik millist mõju.

"Ma ei tea, kas see mõjutab Venemaad, sest ta (Venemaa president Vladimir Putin - toim) tahab ilmselgelt sõda jätkata," ütles Trump. "Aga me kavatseme kehtestada tollid ja mitmesugused asjad, mida kehtestatakse."

USA president, kes on varem rääkinud headest suhetest Putiniga, on üha enam pettunud Moskva keeldumises relvarahuga nõustuda. Uus tähtaeg viitab sellele, et Trump on valmis oma sanktsiooniähvardusega edasi liikuma, olles varem kõhelnud selles.

X-is avaldatud postituses ütles Putini lähedane liitlane, et Venemaa endine president Dmitri Medvedev, et Trump mängib ultimaatumite mängu, mis võib viia sõjani, milles osalevad ka Ameerika Ühendriigid.

Kremli väitel on Venemaa pühendunud rahule Ukrainas

Venemaa on endiselt pühendunud rahu saavutamisele Ukrainas, väitis Kreml teisipäeval reaktsioonina USA presidendi Donald Trumpi teatele, et ta lühendab tähtaega, mil Moskva peab sõja lõpetama.

"Me võtame president Trumpi eilset avaldust arvesse. Sõjaline erioperatsioon jätkub ja me oleme endiselt pühendunud rahuprotsessile, et lahendada konflikt Ukraina ümber ja kaitsta meie huvisid," pajatas Kremli kõneisik Dmitri Peskov.

Venemaa rünnakute tõttu hukkus Ukrainas 20 inimest

Venemaa öistes droonirünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 20 inimest ja üle 40 sai haavata, kinnitasid kohalikud ametnikud teisipäeval.

Rünnakutes Zaporižžjale sai surma vähemalt 16 ja haavata 35 inimest, teatas Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov. Rünnak tabas vanglahoonet.

Fedorovi järgi tulistas vaenlane Zaporižžjat öösel kaheksa korda, kasutades liugpomme.

Samuti tabasid rünnakud Dnipropetrovski oblasti Kamjanske linna, kus hukkus kaks inimest ja viis sai vigastada.

"Venemaa armee tegi öösel raketirünnaku Kamjanske linnale. Osaliselt on purunenud kolmekorruseline hoone, mida ei kasutatud. Läheduses on kahjustatud meditsiiniasutusi: sünnitusmaja ja linnahaigla osakond. Kaks inimest on surnud. Lisaks on viis inimest vigastatud," edastas Dnipropetrovski kuberner Serhi Lõsak Telegramis.

Ta lisas, et veel üks inimene hukkus Sõnelnõkoves ning lisaks on seal mitu haavatut. Esmaspäeva õhtul leidis aset ka rünnak Velõkomõhhailivka vastu, kus hukkus 75-aastane naine ning 68-aastane mees sai haavata.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt äärmiselt ägedad lahingud

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 131 kokkupõrget, kusjuures Pokrovski suunal toimus 42 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Putin ei tee oma sõjalistes eesmärkides järeleandmisi

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei tee oma sõjalistes eesmärkides järeleandmisi, kui Ukraina suured võidud lahinguväljal teda selleks ei sunni, vahendas portaal Unian teisipäeval USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) analüütikute värsket ülevaadet.

Analüütikud märkisid, et Kreml jätkab teadlikult lääneriikidega vastasseisu idee külvamist, et saada avalikkuse toetust Ukraina-vastasele sõjale ja Venemaa tulevasele agressioonile NATO vastu.

Droonid ründasid Venemaal Rostovi oblastis asuvat Salski linna

Droonid ründasid teisipäeva varahommikul Venemaal Rostovi oblastis asuvat Salski linna. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ning teatasid, et raudteetaristu lähedal puhkes tulekahju, vahendas Ukrainska Pravda.

Ka kohalikud ametnikud teatasid, et rünnak tabas Salskis asuvat raudteejaama, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina meedia kirjutab veel, et Venemaa poolt okupeeritud Donetski linn jäi ulatusliku droonirünnaku alla. Väidetavalt toimusid linnas plahvatused ja ligi 150 000 tarbijat jäi elektrita, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa armee tegi raketirünnaku Kamjanske linnale Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Mykola Synelnykov

Zelenski sõnul teeb Venemaa kõik nurjamaks rahupingutusi

Rahu on võimalik, kui tegutseme tugevalt ja otsustavalt ning sanktsioonid on selle võtmeelement, ütles esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Esmaspäeval tegi president Donald Trump äärmiselt olulise avalduse. Ja see on tõsi, et just Venemaa teeb kõik õõnestamaks rahupingutusi, et seda sõda venitada. Igal ööl toimuvad rünnakud ja pidevad Venemaa katsed Ukrainale kahju teha," rääkis Zelenski.

Ukraina president rõhutas, et rahu on võimalik, kuid selle saavutamine nõuab tugevat ja otsustavat tegutsemist.

Zelanski rõhutas samuti sanktsioonide tähtsust, mis on tema arvates võtmeelement rahu saavutamisel.

Trump ütles esmaspäeval, et määrab Vene režiimi juhile Vladimir Putinile sõja lõpetamiseks Ukrainas uue tähtaja, milleks on 10-12 päeva.

Ukraina tunnustas esmaspäeval Trumpi ja avaldas talle tänu.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 051 300 (võrdlus eelmise päevaga +1050);

- tankid 11 065 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 064 (+0);

- suurtükisüsteemid 30 865 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1451 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1202 (+1);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 48 585 (+192);

- tiibraketid 3548 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 56 687 (+91);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.