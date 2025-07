Oluline teisipäeval, 29. juulil kell 10.56:

- Pokrovski ümbruses käivad endiselt äärmiselt ägedad lahingud;

- Droonid ründasid Venemaal Rostovi oblastis asuvat Salski linna;

- Zelenski sõnul teeb Venemaa kõik nurjamaks rahupingutusi.

Venemaa rünnakute tõttu hukkus Ukrainas 20 inimest

Venemaa öistes droonirünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 20 inimest ja üle 40 sai haavata, kinnitasid kohalikud ametnikud teisipäeval.

Rünnakutes Zaporižžjale sai surma vähemalt 16 ja haavata 35 inimest, teatas Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov. Rünnak tabas vanglahoonet.

Fedorovi järgi tulistas vaenlane Zaporižžjat öösel kaheksa korda, kasutades liugpomme.

Samuti tabasid rünnakud Dnipropetrovski oblasti Kamjanske linna, kus hukkus kaks inimest ja viis sai vigastada.

"Venemaa armee tegi öösel raketirünnaku Kamjanske linnale. Osaliselt on purunenud kolmekorruseline hoone, mida ei kasutatud. Läheduses on kahjustatud meditsiiniasutusi: sünnitusmaja ja linnahaigla osakond. Kaks inimest on surnud. Lisaks on viis inimest vigastatud," edastas Dnipropetrovski kuberner Serhi Lõsak Telegramis.

Ta lisas, et veel üks inimene hukkus Sõnelnõkoves ning lisaks on seal mitu haavatut. Esmaspäeva õhtul leidis aset ka rünnak Velõkomõhhailivka vastu, kus hukkus 75-aastane naine ning 68-aastane mees sai haavata.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt äärmiselt ägedad lahingud

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 131 kokkupõrget, kusjuures Pokrovski suunal toimus 42 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Droonid ründasid Venemaal Rostovi oblastis asuvat Salski linna

Droonid ründasid teisipäeva varahommikul Venemaal Rostovi oblastis asuvat Salski linna. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ning teatasid, et raudteetaristu lähedal puhkes tulekahju, vahendas Ukrainska Pravda.

Ka kohalikud ametnikud teatasid, et rünnak tabas Salskis asuvat raudteejaama, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina meedia kirjutab veel, et Venemaa poolt okupeeritud Donetski linn jäi ulatusliku droonirünnaku alla. Väidetavalt toimusid linnas plahvatused ja ligi 150 000 tarbijat jäi elektrita, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski sõnul teeb Venemaa kõik nurjamaks rahupingutusi

Rahu on võimalik, kui tegutseme tugevalt ja otsustavalt ning sanktsioonid on selle võtmeelement, ütles esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Esmaspäeval tegi president Donald Trump äärmiselt olulise avalduse. Ja see on tõsi, et just Venemaa teeb kõik õõnestamaks rahupingutusi, et seda sõda venitada. Igal ööl toimuvad rünnakud ja pidevad Venemaa katsed Ukrainale kahju teha," rääkis Zelenski.

Ukraina president rõhutas, et rahu on võimalik, kuid selle saavutamine nõuab tugevat ja otsustavat tegutsemist.

Zelanski rõhutas samuti sanktsioonide tähtsust, mis on tema arvates võtmeelement rahu saavutamisel.

Trump ütles esmaspäeval, et määrab Vene režiimi juhile Vladimir Putinile sõja lõpetamiseks Ukrainas uue tähtaja, milleks on 10-12 päeva.

Ukraina tunnustas esmaspäeval Trumpi ja avaldas talle tänu.