Katar ähvardas rohemääruse tõttu katkestada gaasitarned Euroopale

Katar on üks maailma suurimaid veeldatud maagaasi eksportijaid. Pärsia lahe äärsest riigist on saanud ka Euroopa jaoks oluline LNG tarnija, kuna Euroopa riigid vähendavad oma sõltuvust Venemaa energiast.

Reutersi käsutuses nüüd on kiri, mille Katar saatis 21. mail Belgia valitsusele. Katari energeetikaminister Saad al-Kaabi ütles kirjas, et reageerib EL-i kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiivile (CSDDD).

"Lihtsalt öeldes, kui CSDDD-s edasisi muudatusi ei tehta, ei jää Katari riigil ja Qatar Energyl muud valikut, kui kaaluda meie veeldatud maagaasi ja muude toodete jaoks alternatiivseid turge väljaspool EL-i, mis pakuvad stabiilsemat ja sõbralikumat ärikeskkonda," seisab kirjas.

CSDDD eesmärgiks on kohustada Euroopa Liidus tegutsevaid suuremaid ettevõtteid kontrollima, kas nende tarneahela teised ettevõtted kasutavad sunniviisilist tööd või põhjustavad keskkonnakahju.

Kõnealune direktiiv on osa EL-i laiemast strateegiast, mille eesmärk on viia ettevõtete praktika vastavusse eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus 2050. aastaks süsinikuneutraalsus.

Belgia EL-i esinduse pressiesindaja keeldus kirja kommenteerimast. Ka Euroopa Komisjon sai Katarilt 13. mail kirja, ütles komisjoni pressiesindaja Reutersile. Ta märkis, et EL-i poliitikud ja riigid peavad praegu kõnelusi CSDDDD muudatuste üle.

"Nüüd on nende kord pidada läbirääkimisi ja võtta vastu komisjoni pakutud sisulised lihtsustamise muudatused," ütles pressiesindaja.

Brüssel tegi juba aasta alguses ettepaneku muuta CSDDD-d. Selle raames lükatakse direktiivi jõustamine aasta võrra edasi, eesmärgiga võtta see kasutusele väiksema bürokraatiaga. Katar teatas, et muudatused ei lähe piisavalt kaugele.

Kirjas teatas Kaabi, et Katar on eriti mures CSDDD nõude pärast, mis näeb ette, et firmadel oleks kliimamuutustele ülemineku plaan. See plaan oleks kooskõlas hoida kliima soojenemist alla 1,5 kraadi.

See piir on oluline Pariisi kliimaleppes seatud eesmärgi pärast. Leppes lubasid riigid pingutada, et hoida üleilmset soojenemist võrreldes tööstusajastueelse ajaga alla 1,5 kraadi, et vähendada ulatuslikku kahju maailma ökosüsteemidele.

Kaabi ise on aga ühtlasi ka QatarEnergy (riigifirma– toim ) tegevjuht. Ettevõttel on pikaajalised tarnelepingud suurte Euroopa energiafirmadega, sealhulgas Shelli, Totali ja Eniga.