Viljar Jaamu esitas tagasiastumisavalduse Tallinna abilinnapea kohalt

Sellest teatas Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski linnavalitsuse pressikonverentsil.

"Esitasin linnavalitsusest lahkumise avalduse, aga me tegin seda väga kerge südamega. Just sellepärast, et ma annan üle väga hästi toimiva valdkonna ja tugeva meeskonna," ütles Jaamu.

Ossinovski ütles, et kuna Reformierakond on Tallinna koalitsioonist lahkunud, kutsutakse Tallinna linnaga seotud nõukogudest tagasi ka Reformierakonda kuuluvad liikmed.

Eelmise nädala kolmapäeval toimunud linnavalitsuse istungil otsustati vabastada ametist Reformierakonda kuuluvad Kesklinna ja Pirita linnaosavanemad Sander Andla ning Doris Raudsepp.

Eelmise nädala teisipäeval esitas tagasiastumisavalduse ka abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).

Selle nädala esmaspäeval oli aga linnavara valdkonna abilinnapea Viljar Jaamu endiselt Tallinna linnavalitsuse veebilehel abilinnapeana ära märgitud.

Teisipäeval toimus Reformierakonna erakorraline juhatuse ja fraktsiooni koosolek, kus otsustati mitte jätkata Tallinna linnavolikogu koalitsioonis.