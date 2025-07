Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et leping erikontrolli tegijaga kavatsetakse sõlmida augusti keskel. Riigikontrolör Janar Holm on varem teatanud, et ei pea Eesti Posti erikontrolli läbiviimist vajalikuks ega mõistlikuks.

Tõnu Karjatse