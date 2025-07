Lennuliiklusteenindus ei saa Vene lennuettevõtetelt teenustasusid kätte

Lennuliiklusteeninduse AS-i puhaskasum oli teises kvartalis 7,5 miljonit eurot, aasta varem 1,9 miljonit. Teises kvartalis teenindas Lennuliiklusteenindus ligi 49 000 lendu. Neist enamiku moodustasid Hiina lennuettevõtjad. Samal ajal on mitmed piirkondlikult olulised Euroopa lennufirmad, nagu Finnair, Lufthansa ja Ryanair, oma tegevusmahtu vähendanud.

Koroonapandeemia-eelsele tasemele pole Eesti lennumahtude poolest endiselt jõudnud – teises kvartalis teenindati 26 protsenti vähem lende kui samal ajal 2019. aastal. Euroopas on kokku lepitud ka hinnastamise mehhanism, mida Covidi ajal korrigeeriti.

"Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse, et regulaarne mehhanism, milleks oli endiselt kaks aastat korrigeerimist saamata jäänud tuludelt, seda ei rakendatud. Seejärel otsustati see ajastada viie kuni seitsme aasta peale, sõltuvalt riikidest. Seepärast on meil sel aastal ja ka tuleval aastal tulud veidi kõrgemad kui tavaliselt," sõnas Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatuse esimees Ivar Värk.

Majandustegevuse aruandes märgib Lennuliiklusteeninduse aktsiaselts ka võimalike tasumata jäävate arvete suurt hulka, mida seostatakse Venemaa vedajatega. Eesti peab teenindama Vene operaatorite lende neutraalvete kohal juba lennuohutuse tagamiseks.

"Teenindame ka Venemaa operaatoreid, aga seda mitte Eesti territooriumil, vaid neutraalvete kohal ja loomulikult selle eest peavad ka venelased tasuma vastavalt kokkulepitud mehhanismile nagu ülejäänud operaatoridki, aga Vene ettevõtteid on sanktsioneeritud ja raha liikumine Venemaalt Euroopa pankadesse on raskendatud ja selle raha kogumisega tegeleb meie eest Eurocontrol," selgitas Värk.

Värk lisas, et sama mure on ka soomlastel, lätlastel, leedukatel ja norrakatel, kes samuti peavad teenindama neutraalvete kohal lendavaid Vene lennukeid.