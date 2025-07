Kolmapäeval sajab mitmes Eestimaa nurgas äikesevihma

Kolmapäeval liigub madalrõhuala Stockholmi lähistelt piki Rootsit põhja poole ning toob mitmele poole Skandinaavia maadesse hoovihhma ja äikest. Selle järel kulgeb Valgevenest madalrõhuvöönd üle Leedu ja Läti Läänemerele. Selle vööndi hoovihmadest ja äikesest saab osa just Eesti lääneosa.

Kolmapäeva öö tuleb vahelduva pilvisusega ja paljudes kohtades sajab äikesevihma. Puhub mõõdukas lõunakaaretuul, äikesega kaasneb ka tugevamaid tuuleiile ja õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadi.

Hommik on Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, Lääne-Eestis pilves selgimistega ja mitmel pool sajune, kohati on ka äikest. Idakaare tuul puhub 1-7 m/s ja sooja on 19 kuni 23 kraadi.

Päeval sajab paljudes kohtades äikesevihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on 24 kuni 29, rannikul kohati 20 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel ja Lõuna-Eestis on pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Puhub kagu- ja idatuul, saartel ja Liivi lahe ümbruses põhjakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on Lääne-Eestis 20 kuni 24, ida pool 24 kuni 27 kraadi.

Neljapäev tuleb selle nädala kõige soojem - öösel on 18 kuni 21, päeval 25 kuni 31 kraadi. Mitmel pool sajab hoovihhma ja kohati on äikest.

Ka reede, 1.august on sama sajune ja püsib äikeseoht. Tuul pöördub läänekaarde ja õhk on pisut värskem. Päeval on sooja kuni 25 kraadi.

Laupäeval on siin-seal vihmahooge, aga need on enamasti nõrgad

Pühapäev tuleb kohatiste vihmahoogudega ja tuul on nõrk. Päeval lisandub lõunakaarest taas südasuvist sooja ja tõstab õhutemperatuuri kuni 27 kraadini.