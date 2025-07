Ukraina diplomaat peab Venemaa rünnakut NATO riikidele tõenäoliseks

Ukraina diplomaat Oleh Šamšur peab Venemaa rünnakut NATO-le tõenäoliseks ning tõi välja, et on üllatunud, et Euroopa ei valmistu Venemaa vastu täna, vaid kümne aasta jooksul. Vene okupatsiooniväe rünnakus sai tabamuse sõjaväe väljaõppelaager, milles sai surma vähemalt kolm ja haavata 18 Ukraina sõdurit, teatas sõjavägi ööl vastu kolmapäeva.

Ukraina diplomaat peab Venemaa rünnakut NATO-le tõenäoliseks

Venemaa rünnak NATO riikidele on väga tõenäoline stsenaarium, millele viitavad paljud märgid, vahendas portaal Unian kolmapäeval endise Ukraina suursaadiku Ühendriikides ja Prantsusmaal Oleh Šamšuri sõnu.

"See ei ole hüpotees, vaid realistlik stsenaarium. Siin pole küsimus niivõrd "jah või ei", kuivõrd "millal"," rääkis Šamšur.

"Prantslased ütlevad 3–5 aastat. Mõned, näiteks NATO Euroopa liitlasvägede ülem Alexus Grynkewich, isegi 1,5 aastat. Ja see ei ole poliitiline paanika – selline on seisukoht inimestel, kellel on täielik juurdepääs luureandmetele. Ja kui see on nende silmapiir, siis on see põhjendatud," lisas diplomaat.

Ta märkis, et küsimus pole isegi mitte selles, millised agressiivsed plaanid Vladimir Putinil konkreetselt on, vaid Venemaa riigi enda mudelis.

"Tänane Venemaa on sõjamajandus. Kõik institutsioonid, sealhulgas sotsiaalsed, on ümber ehitatud püsiva konflikti rööbastele. Mitte üksnes eliit, vaid miljonid venelased on rahaliselt huvitatud, et sõda ei lõpeks. Miks? Sest paljud piirkonnad on saanud hiiglaslikke makseid, mis on nende jaoks aastakümnete jooksul esimene "päris raha". Teisisõnu, Venemaa ei saa sõjast väljuda. Kas ei taha, on juba teisejärguline. Ta ei saa. See riik eksisteerib ainult seni, kuni jätkub sisemise kaose eksport," selgitab Šamšur.

Ta meenutas ka Venemaa agressiooni ideoloogilist alust, mida Putin oli aastaid vorminud. Seetõttu peab ta Venemaa agressiooni mitte situatiivseks, vaid struktuurseks ja ideoloogiliseks.

Samal ajal üllatab diplomaati Euroopa ebajärjekindlus: isegi avalikult tunnistades Venemaa sissetungi võimalikkust lähiaastatel, plaanivad nad oma kaitsekulutusi tõsta mitte täna, vaid järk-järgult kümne aasta jooksul.

"Näib, et nüüd on lääs, eriti Euroopas, valinud kursi mitte Venemaa alistamiseks, vaid tema kurnamiseks Ukraina arvelt. Ja see ongi peamine viga. Venemaad ei saa lihtsalt kurnata – ta tuleb sõjaliselt alistada. Vastasel juhul ta taastub, kohaneb ja pooleteise või viie aasta pärast pole meil enam hübriid, vaid rinne või rinded," hoiatas Šamšur.

Meditsiini- või farmaatsiaharidusega ukrainlannad võetakse arvele

Meditsiini- või farmaatsiaharidusega Ukraina naised registreeritakse nüüd automaatselt sõjaväeteenistusse ilma nende isikliku kohalolekuta, vahendas portaal Unian.

Valitsuse esindaja ülemraadas Tarass Melnitšuk teatas oma Telegrami kanalis, et otsus langetati kolmapäevasel valitsuse istungil.

Tema sõnul muudeti eriperioodil ajateenijate, sõjaväelaste ja reservväelaste sõjaväeliste andmete korraldamise ja pidamise korda, territoriaalsete värbamis- ja sotsiaaltoetuskeskuste määrust ning kodanike mobilisatsiooni ajal ajateenistusse kutsumise korda.

Uniani teatel mobiliseeritakse naisi Ukrainas vabatahtlikkuse alusel. Naine võib soovi korral sõlmida lepingu Ukraina relvajõududega, kuid teda ei ole võimalik sundida.

Samuti ei ole naistel keelatud Ukrainast lahkuda.

Samas kehtib sõjaväeregistrisse kandmine Ukraina naistele, kes on õppinud arstiks, apteekriks, hambaarstiks ja õeks. Isegi kui nad ei tööta oma erialal, peab neil siiski olema sõjaväe registreerimisdokument.

Mullu mais tühistas valitsuskabinet reegli, mille kohaselt võisid naisarstid või -farmatseudid, kes ei saanud sõjaväelise registreerimise dokumenti, töötada mittesõjaväelastena kuni 2026. aasta lõpuni.

Sealtpeale pidid kõik naisarstid ja -farmatseudid töö leidmiseks registreeruma sõjaväeteenistusse. Määrati kindlaks, et naisarstid või -farmatseudid peavad töö leidmiseks tulema isiklikult vastavasse rajooni või linna sõjaväekomisjoni ja registreeruma sõjaväeteenistusse.

Vene raketirünnakus sai surma kolm ja haavata 18 Ukraina sõjaväelast

Vene okupatsiooniväe rünnakus sai tabamuse sõjaväe väljaõppelaager, milles sai surma vähemalt kolm ja haavata 18 Ukraina sõdurit, teatas sõjavägi ööl vastu kolmapäeva.

"Vaenlane korraldas raketirünnaku maaväe ühe väljaõppeüksuse territooriumil," teatas Ukraina armee sotsiaalmeedias.

"Kolm sõdurit sai surma ja 18 haavata," seisis postituses, milles ei täpsustatud rünnaku asupaika.

Deepstate: Vene väed liiguvad Donetski oblastis edasi

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud vahendasid, et Vene väed liiguvad Donetski oblastis aeglaselt edasi.

"Vaenlane liikus edasi Razini, Temirovka, Maleevka, Aleksandrohradi ja Jablonovka lähedal," teatasid analüütikud.

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et viimase ööpäeva jooksul toimus Pokrovski suunal 48 kokkupõrget. Kogu rindejoone ulatuses registreeriti 139 kokkupõrget.

Trump: Ukraina kodanikud võivad USA-sse jääda kuni sõja lõpuni

USA president Donald Trump ütles, et tõenäoliselt lubab ta sõja eest pagenud ukrainlastel jääda Ameerika Ühendriikidesse kuni sõja lõpuni.

Alates Venemaa sissetungi algusest 2022. aastal on Ameerika Ühendriigid pakkunud varjupaika kümnetele tuhandetele ukrainlastele. Forbesi andmetel on 2025. aasta juuni seisuga Ühendriikidesse saabunud üle 187 000 ukrainlase.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 052 190 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 066 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 065 (+1);

- suurtükisüsteemid 30 895 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1451 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1202 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 48 685 (+100);

- tiibraketid 3548 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 56 754 (+67);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.