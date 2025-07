SKP kiirhinnang: majandus tõusis teises kvartalis 0,5 protsenti

2025. aasta esimese kvartaliga võrreldes suurenes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP 0,5 protsenti, ütles statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp.

Milline võib olla tarbijahinnaindeksi tasemekorrektuuri mõju SKP arvutamisele, on Müürsepa sõnul veel vara öelda. "Suure tõenäosusega ei ole see märkimisväärne," tõdes ta.

SKP kiirhinnangu graafik Autor/allikas: Statistikaamet

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets suhtub kiirhinnangusse ettevaatusega, rõhutades, et tegemist on mudeli baasi tehtud kiirhinnanguga ning täpsustatud andmetele tuginev majanduskasvu näitaja avaldatakse alles kuu aja pärast.

"Esimese kvartali puhul erinesid kiirhinnang ja täpsustatud tulemused 1,5 protsendipunkti, mis on väga suur erinevus. Loodame, et seekord saab mudel tegelikele muudatustele paremini pihta. Ka kitsamate valdkondade majandusnäitajad näitavad kerget kasvu, seega see 0,5-protsendine kasv võiks olla seekord suuna mõttes õige," ütles Eamets.

Kuigi ametlik SKP number avaldatakse 29. augustil, saab juba praegu teadaolevat infot kasutada selleks, et hinnata majanduse üldist kulgu. Selleks kasutatakse näiteks kaubanduse näitajaid, transpordi ja töötleva tööstuse statistikat, maksudeklaratsioone, energiatootmise näitajaid ning hinnaandmeid, mille alusel luuakse Eesti majandusest mitmeid mudeleid.

Kiirhinnang eeldab aga majanduse trendide ja struktuuri püsimist. Samuti ei pruugi esmased mudelitesse läinud andmed kajastada üksikuid suuri tehinguid, mis võivad Eesti majanduse väiksuse tõttu omada üldistele näitajatele olulist mõju.

Kuna SKP kiirhinnang koostatakse statistiliste mudelitega, ei ole see metoodiliselt võrreldav ametliku SKP-ga, mille arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid, rõhutab statistikaamet.