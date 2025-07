Vabadussõja mälestusmärgi kunstiteos jõudis Hiiumaale

25 tonni kaaluv CorTen-terasest silinder valmis Soomes ja selle transpordikulud katab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Silindri teekond algas eelmisel nädalal Soomes masinatehases, kus see valmistati. Sealt transporditi teos treileril Hanko sadamasse, laaditi laevale ning pärast merereisi sildus laev Paldiski Lõunasadamas. Sealt jätkus teekond Rohuküla sadamasse ja seejärel praamiga Hiiumaale.

"Mälestusmärgi protsess on võtnud aastaid. Nii et vahepeal on suisa kerkinud küsimus, kas see on üldse olemas või nagu ükssarvik, millest on küll pilte ja multifilme, aga oma silmaga näinud ega katsunud keegi ei ole. Nüüd on see Hiiumaal ja kõigile näha," ütles vallavanem Hergo Tasuja, lisades, et projekti lõpetamiseks on veel jäänud haljastustööd teha.

Projekti eestvedajaks on aastaid olnud Hiiumaa Muinsuskaitse Selts.

Sander Paljaku kavandil põhineva Hiiumaa vabadussõja mälestusmärgi valmimine on nõudnud sadu tuhandeid eurosid. Osaliselt toetas mälestusmärki rahaliselt riik ja osaliselt ka vald.

Vabadussõjas osales üle 1700 hiidlase. Hiiumaa on siiani ainuke maakond, kus pole vabadussõja mälestusmärki.