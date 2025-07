Neljapäeval tõuseb õhutemperatuur üle 30 kraadi

Eeloleval ööl on Eesti lääneservas pilvisem. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Ida pool tõmbub taevas selgemaks, aga võib udu tekkida. Tuul on nõrk, saartel ulatub idakaare tuul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 16 kuni 21 kraadi.

Reede hommikul on Liivi lahe ümbruses ja saartel paksemaid pilvi ja kohati vihmahooge, suurem osa maast on selgema taevaga ja sajuta. Tuul puhub valdavalt idast ja kagust, on sisemaal nõrk, saartel kiirust 4-9 m/s. Õhutemperatuur on 19 kuni 23 kraadi.

Ennelõunal on pilvi ja kohatisi vihmahooge põhiliselt Lääne-Eestis. Puhub idakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s. Pärastlõunal lisandub rünksajupilvi, millest tuleb tugevaid vihmahooge ja ka rahet. On äikest, tuuleiilid võivad tõusta üle 20 m/s. Õhutemperatuur on 25 kuni 31, saartel ja ka sajus 20 kraadi lähedal. kohati rannikul 20 kuni 24 kraadi.

Õhtu tuleb hoovihma ja ägeda äikesega. On vihmavalinguid. Tuul on üsna nõrk, aga äikesepilvede all võivad puhangud tõusta üle 20 m/s, suurem on oht Peipsi ääres ja Virumaal. Õhutemperatuur on 21 kuni 25, sajus 20 kraadi ümber.

Reede päeva jooksul leitsak taandub.. Päevasoe kerkib vaid Virumaal ja Peipsi ääres veel üle 25 kraadi. Ilmamuutus saab teoks rohke vihma saatel.

Laupäeval on õhurõhuväli kõrgem, sajuhooge hõredamalt ja õhusooja 19 kuni 24 kraadi.

Pühapäeva päeval on sooja 25 kraadi ümber. Siin-seal sajab hoovihma ja on ka äikest.