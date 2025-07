Oluline neljapäeval, 31. juulil kell 9.52:

- Venemaa ründas taas Kiievit;

- Šmõhal: üldiselt on rindejoon stabiilne.

Venemaa rünnakus Kiievile sai surma kuus ja viga üle 50 inimese

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukrainat taas rakettide ja droonidega ning löögi sai ka Kiiev. Ukraina pealinnas puhkesid tulekahjud. Rünnakus Kiievile sai neljapäeva varahommikul surma kuus ja viga üle 50 inimese, kahjustusi tekkis nii lastehaiglale kui koolile. Hukkunute hulgas on ka kuueaastane laps, ütlesid Ukraina ametnikud.

Kiievi sõjaväevalitsuse juhi Tõmur Tkatšenko sõnul jäi rünnaku alla umbes kümme sihtmärki, mis asuvad peamiselt Solomjanski rajoonis

"Kõige enam said kannatada Solomjanskõi ja Svjatošõnskõi rajoon. Kella 6.30 seisuga oli surnud üks ja viga saanud üle 20 inimese," ütles siseminister Ihor Klõmenko Telegramis.

Ševtšenkivskõi linnaosas purunesid lööklaines haigla lasteosakonna aknad. Kahjustada said ka hooned Holossijivskõi rajoonis, sealhulgas kool ja lasteaed, rääkis Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

USA presidendi eriesindaja Keith Kelloggi veteranist tütar Meaghan Mobbs kritiseeris neljapäeval Venemaa rünnakuid Ukrainale.

Ühendriikide armee veterani sõnul on Vene okupandid terroriseerinud viimastel päevadel Ukrainat pidevalt ründedroonidega.

"Kiiev on massiivse droonirünnaku all. Ärge eksige, see on Putini vastus president Trumpi tähtajale. Vene diktaator paneb proovile Ameerika sihikindluse ja jõu. Me ei tohi näidata nõrkust," märkis Mobbs.

Mobbs ise on RT Weathermani Fondi president. Sõja alguses lõi organisatsioon Ukraina ja Rumeenia piirile logistikakeskuse, mille kaudu tarnitakse Kiievisse ravimeid, meditsiinitarbeid ja muud abi.

Šmõhal: üldiselt on rindejoon stabiilne

Tänase seisuga Venemaa suvine pealetung jätkub, kuid rindejoon on üldiselt stabiilne ja venelased demonstreerivad oma suutmatust teha läbimurdeid, rääkis kolmapäeval Ukraina kaitseminister Denõss Šmõhal.

Šmõhal vastas küsimusele, kas on märke Venemaa suvise pealetungi lõpust.

"Tänase seisuga ei. See niiöelda suvine pealetung jätkub. Kuid üldiselt on rindejoon stabiilne. Ja venelased demonstreerivad oma suutmatust teha läbimurdeid," seletas Šmõhal.

Minister lisas, et Ukraina kaitsejõud tekitavad Vene armeele tohutuid kaotusi. Kui küsiti, kas Ukraina armee on kurnatud, siis rõhutas Šmõhal, et ukrainlastel ei ole võimalust alla anda.

Šmõhali sõnul on vaja, et rahvusvahelised partnerid aitaksid avaldada venelastele piisavat survet.

"Peavad olema relvatarned, mis annavad meile selles sõjas kui mitte eelise, siis pariteedi. Teisest küljest peab vastutasuks olema surve – sanktsioonid, mis kurnavad vaenlase rahaliselt tühjaks. Tugevad sanktsioonid, mille on välja pakkunud senaator Lindsey Graham ja mida ma loodan, et toetab president Donald Trump. Need võivad luua sellise vastujõu. Siis jääb Vladimir Putinile, tema manipulatsioonidele, tema majanduslikule ja sõjalisele ellujäämisele järjest vähem ruumi," selgitas minister.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 053 260 (võrdlus eelmise päevaga +1070);

- tankid 11 067 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 066 (+1);

- suurtükisüsteemid 30 911 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1451 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1203 (+1);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 48 894 (+209);

- tiibraketid 3548 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 56 822 (+68);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.