Kiievis suri neljapäevase Vene rünnaku tõttu 31 inimest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et Vene okupatsiooniväe neljapäevase õhurünnaku tagajärgede likvideerimise töödega jõuti lõpule, hukkus 31 ja viga sai 159 inimest. USA president Donald Trump ütles, et Venemaa tegevus Ukrainas on vastik.

Oluline reedel, 1. augustil kell 13.50:

- Trump: Venemaa tegevus Ukrainas on vastik;

- Saksamaa tarnib Ukrainale kaks Patrioti õhutõrjesüsteemi;

- USA senatikomitee kiitis heaks miljardi dollari eraldamise Ukrainale.

Trump: Venemaa tegevus Ukrainas on vastik

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Venemaa tegevus Ukrainas on vastik. Lisaks kinnitas Trump taas, et kehtestab uued Moskva-vastased sanktsioonid.

"Venemaa – ma arvan, et see, mida nad teevad, on vastik. Ma arvan, et see on vastik. Me kehtestame neile sanktsioonid. Eks vaatame, kui palju sanktsioonid teda (Putinit) häirivad," ütles Trump.

Zelenski: Kiievis lõppesid Vene rünnaku päästetööd, hukkus 31 inimest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et Vene okupatsiooniväe neljapäevase õhurünnaku tagajärgede likvideerimise töödega jõuti lõpule, hukkus 31 ja viga sai 159 inimest.

Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa ööl vastu neljapäeva riiki 300 drooni ja kaheksa tiibraketiga. Kiievis tabasid rünnakud üle 20 sihtmärgi.

Saksamaa tarnib Ukrainale kaks Patrioti õhutõrjesüsteemi

Saksamaa teatas reedel, et saadab USA-ga sõlmitud kokkuleppe raames Ukrainale kaks Patrioti süsteemi.

Saksamaa teatas, et riik saadab lähipäevade jooksul raketiheitjad ja seejärel täiendavad Patrioti komponendid. Vastutasuks saab Saksamaa ennaktempos USA-lt uued Patrioti süsteemid.

USA president Donald Trump otsustas juba juuli alguses saata Ukrainale NATO kaudu rohkem relvastust. Kavandatavad relvatarned hõlmavad ka õhutõrjesüsteeme, mida Kiiev praegu hädasti vajab.

Kuberner: Vene suurtükirünnakus Hersonile hukkus kolme lapse ema

Reede hommikul umbes kell 06.40 tulistas Vene okupatsioonivägi Hersoni linna Dniprovskõi linnaosa suurtükkidest, paraku hukkus rünnaku tagajärjel naine, ütles Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin Telegramis.

USA senatikomitee kiitis heaks miljardi dollari eraldamise Ukrainale

Ühendriikide senatikomitee on heaks kiitnud USA kaitseministeeriumi eelarve järgnevaks eelarveaastaks, mille kulude hulgas on ette nähtud umbes miljard dollarit Ukraina toetamiseks, teatasid uudisteagentuurid Reuters ja UNIAN.

Reutersi andmetel on Pentagoni eelarve 852 miljardit dollarit, mis on 21,7 miljardit dollarit ehk 2,6 protsenti rohkem, kui Trump selle jaoks aasta alguses küsis.

Vastav eelnõu sai tugeva toetuse nii vabariiklastelt ja ka demokraatidelt.

Venemaa rünnakute tõttu hukkus Zaporižžja oblastis üks inimene

Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov teatas, et Venemaa vägede rünnakute tõttu hukkus Zaporižžja oblastis üks inimene.

Venemaa mürsk tabas eluhoonet, hukkus 63-aastane mees, kaks tsiviilisikut sai vigastada, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 054 200 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 068 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 068 (+2);

- suurtükisüsteemid 30 944 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1451 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1203 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 49 057 (+163);

- tiibraketid 3548 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 56 894 (+72);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.