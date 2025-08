Sõja 1255. päev. Putin: Venemaa tahab kestvat rahu Ukrainas

Venemaa president Vladimir Putin sõnas reedel, et soovib kestvat rahu Ukrainas, kuid ei kavatse muuta Venemaa poolseid tingimusi rahu saavutamiseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et Vene okupatsiooniväe neljapäevase õhurünnaku tagajärgede likvideerimise töödega jõuti lõpule, hukkus 31 ja viga sai 159 inimest. USA president Donald Trump ütles, et Venemaa tegevus Ukrainas on vastik.

Zelenski: Ukraina kinnitab taas valmisolekut riigipeade kohtumiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski väljendas reedel taas valmisolekut kohtuda Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga ja ütles, et sõja lõpetamiseks ja püsiva rahu tagamiseks on vaja riigijuhtide tasemel kohtumist.

"Kuuleme Venemaalt avaldusi ja kui see on märk nende tõsisest valmisolekust lõpetada sõda väärikalt ja luua tõeliselt püsiv rahu, mitte ainult katsed võita sõjaks rohkem aega ja lükata sanktsioone edasi, siis kinnitab Ukraina taas oma valmisolekut kohtuda juhtide tasemel ükskõik millal," kirjutas Zelenski Telegramis.

"Me näeme ja toetame president Trumpi pingutusi Venemaa sõja, kõigi tapmiste lõpetamiseks ning väärika ja püsiva rahu saavutamiseks. Oleme tänulikud kõigile maailmas, kes toetavad rahu nimel tehtavat tööd ja aitavad meil oma elu kaitsta," sõnas Zelenski.

Samal ajal märkis ta, et otsus sõja lõpetamise kohta lasub Venemaa poolel.

"Me mõistame, kes Venemaal otsuse langetab ja kes peab selle sõja lõpetama. Sellest saab aru ka kogu maailm. Ukraina teeb ettepaneku liikuda tehnilisel tasandil avalduste vahetamiselt ja kohtumistelt juhtide vahelise vestluse tasemele. Ameerika pakkus selle välja. Ukraina toetas seda. Venemaa valmisolek on vajalik," rõhutas Ukraina riigipea.

Ühendriikide riigipea lühendas hiljuti Venemaa varasemat rahu saavutamise tähtaega 50 päevalt kümne päevani ehk 8. augustini. Trump hoiatas, et kui sõja lõpetamise suunas liikumist ei toimu, kehtestab USA Venemaalt energiat ostvatele riikidele karmid sanktsioonid ja teisesed tollimaksud.

Reedel avaldati Putini esimene reaktsioon sellele ultimaatumile. Kremli valitseja ütles, et tema relvarahu tingimused jäävad samaks – Ukraina peab oma väe neljast okupeeritud oblastist välja viima, loobuma NATO-ga liitumise soovist ja kuulutama end neutraalseks.

Vastuseks Trumpi sõnadele temas pettumise üle, ütles Putin, et pettumused tulenevad liigsetest ootustest.

Putin: Venemaa tahab kestvat rahu Ukrainas

Venemaa tahab Ukrainas kestvat ja stabiilset rahu, ütles Vene režiimi juht Vladimir Putin reedel, lisades, et Moskva tingimused rahu saavutamiseks jäävad muutumatuks.

"Me vajame kestvat ja stabiilset rahu kindlatel alustel, mis rahuldaksid nii Venemaad kui Ukrainat ning tagaksid mõlema riigi julgeoleku," ütles Putin ajakirjanikele.

Tema sõnul Venemaa poolsed tingimused jäävad kahtlemata samaks ning ei plaani neid muuta.

Trump: Venemaa tegevus Ukrainas on vastik

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Venemaa tegevus Ukrainas on vastik. Lisaks kinnitas Trump taas, et kehtestab uued Moskva-vastased sanktsioonid.

"Venemaa – ma arvan, et see, mida nad teevad, on vastik. Ma arvan, et see on vastik. Me kehtestame neile sanktsioonid. Eks vaatame, kui palju sanktsioonid teda (Putinit) häirivad," ütles Trump.

Zelenski: Kiievis lõppesid Vene rünnaku päästetööd, hukkus 31 inimest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et Vene okupatsiooniväe neljapäevase õhurünnaku tagajärgede likvideerimise töödega jõuti lõpule, hukkus 31 ja viga sai 159 inimest.

Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa ööl vastu neljapäeva riiki 300 drooni ja kaheksa tiibraketiga. Kiievis tabasid rünnakud üle 20 sihtmärgi.

Saksamaa tarnib Ukrainale kaks Patrioti õhutõrjesüsteemi

Saksamaa teatas reedel, et saadab USA-ga sõlmitud kokkuleppe raames Ukrainale kaks Patrioti süsteemi.

Saksamaa teatas, et riik saadab lähipäevade jooksul raketiheitjad ja seejärel täiendavad Patrioti komponendid. Vastutasuks saab Saksamaa ennaktempos USA-lt uued Patrioti süsteemid.

USA president Donald Trump otsustas juba juuli alguses saata Ukrainale NATO kaudu rohkem relvastust. Kavandatavad relvatarned hõlmavad ka õhutõrjesüsteeme, mida Kiiev praegu hädasti vajab.

Kuberner: Vene suurtükirünnakus Hersonile hukkus kolme lapse ema

Reede hommikul umbes kell 06.40 tulistas Vene okupatsioonivägi Hersoni linna Dniprovskõi linnaosa suurtükkidest, paraku hukkus rünnaku tagajärjel naine, ütles Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin Telegramis.

USA senatikomitee kiitis heaks miljardi dollari eraldamise Ukrainale

Ühendriikide senatikomitee on heaks kiitnud USA kaitseministeeriumi eelarve järgnevaks eelarveaastaks, mille kulude hulgas on ette nähtud umbes miljard dollarit Ukraina toetamiseks, teatasid uudisteagentuurid Reuters ja UNIAN.

Reutersi andmetel on Pentagoni eelarve 852 miljardit dollarit, mis on 21,7 miljardit dollarit ehk 2,6 protsenti rohkem, kui Trump selle jaoks aasta alguses küsis.

Vastav eelnõu sai tugeva toetuse nii vabariiklastelt ja ka demokraatidelt.

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/AP/Yevhen Titov

Venemaa rünnakute tõttu hukkus Zaporižžja oblastis üks inimene

Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov teatas, et Venemaa vägede rünnakute tõttu hukkus Zaporižžja oblastis üks inimene.

Venemaa mürsk tabas eluhoonet, hukkus 63-aastane mees, kaks tsiviilisikut sai vigastada, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 054 200 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 068 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 068 (+2);

- suurtükisüsteemid 30 944 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1451 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1203 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 49 057 (+163);

- tiibraketid 3548 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 56 894 (+72);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.