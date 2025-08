USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Venemaa tegevus Ukrainas on vastik. Lisaks kinnitas Trump taas, et kehtestab uued Moskva-vastased sanktsioonid.

Oluline reedel, 1. augustil kell 6.35:

- Trump: Venemaa tegevus Ukrainas on vastik;

- USA senatikomitee kiitis heaks miljardi dollari eraldamise Ukrainale.

Trump: Venemaa tegevus Ukrainas on vastik

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Venemaa tegevus Ukrainas on vastik. Lisaks kinnitas Trump taas, et kehtestab uued Moskva-vastased sanktsioonid.

"Venemaa – ma arvan, et see, mida nad teevad, on vastik. Ma arvan, et see on vastik. Me kehtestame neile sanktsioonid. Eks vaatame, kui palju sanktsioonid teda (Putinit) häirivad," ütles Trump.

USA senatikomitee kiitis heaks miljardi dollari eraldamise Ukrainale

Ühendriikide senatikomitee on heaks kiitnud USA kaitseministeeriumi eelarve järgnevaks eelarveaastaks, mille kulude hulgas on ette nähtud umbes miljard dollarit Ukraina toetamiseks, teatasid uudisteagentuurid Reuters ja UNIAN.

Reutersi andmetel on Pentagoni eelarve 852 miljardit dollarit, mis on 21,7 miljardit dollarit ehk 2,6 protsenti rohkem, kui Trump selle jaoks aasta alguses küsis.

Vastav eelnõu sai tugeva toetuse nii vabariiklastelt ja ka demokraatidelt.

Venemaa rünnakute tõttu hukkus Zaporižžja oblastis üks inimene

Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov teatas, et Venemaa vägede rünnakute tõttu hukkus Zaporižžja oblastis üks inimene.

Venemaa mürsk tabas eluhoonet, hukkus 63-aastane mees, kaks tsiviilisikut sai vigastada, vahendas Ukrainska Pravda.