Jüri Ratas Tallinna linnapea kohale ei kandideeri

Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et Isamaa meelitab Jüri Ratast kandideerima Tallinna linnapeaks. "Nendel valimistel kandideerin ma Tallinna linnavolikokku, mitte linnapeaks," ütles Ratas reedel ERR-ile.

Erakond Isamaa ei ole veel enda Tallinna linnapeakandidaati avalikustanud, lisaks Ratasele on spekuleeritud Urmas Reinsalu ja Riina Solmani nimedega.

Ratase sõnul rõhub Isamaa valimistel stabiilsele ja professionaalsele linnajuhtimisele.

"Ütleme, et need vaidlused, see kukepoks ja kaklus, ma arvan (Tallinna) linnaelanik seda ei vaja. Seetõttu ma arvan, et Isamaa ja tema tulevane linnapea kandidaat seda (stabiilsust – toim) suudab pakkuda," selgitas Ratas.

Tema sõnul iseloomustas Reformierakonna käitumine mõne noore erakonna käitumismustrit. Ka on Ratase jaoks Reformierakonna esimehe Kristen Michali poliitilised otsused üllatavad, eriti meeles pidades, kui suure kogemusega poliitik Michal on.

"Minu meelest ollakse igas mõttes läbikukkunud nii sisulises poliitika ajamises, aga ka rapsimises. Leitakse linnapea kandidaat (Urmas Sõõrumaa – toim), siis võetakse tagasi, siis hüpatakse koalitsioonist välja ja vastutusest taganetakse," leidis Ratas.

Kohalike omavalitsuse valimiste eel on Reformierakond välistanud koostöö Keskerakonna ja EKRE-ga ning lisaks avaldas Reformierakond sel nädalal pilkava reklaami Isamaa kohta ning varem viskasid sotsid valitsusest välja. Ratase sõnul selline välistamistaktika üldisele demokraatiale kasuks ei tule.

"Reformierakond on enne ka teinud välistamise poliitikat, see ei ole midagi uut. Üldiselt ma arvan, et see demokraatiale ei anna midagi juurde, kui selline välistamine toimub," märkis Ratas.

Jüri Ratas oli Tallinna linnapea 15. novembrist 2005 kuni 5. aprillillini 2007. Siis kuulutas ta Keskerakonda. Ratas lahkus jaanuaris 2024 Keskerakonnast ja liitus veebruaris 2024 erakonnaga Isamaa. Isamaa ridades valiti ta ka Euroopa Parlamenti.