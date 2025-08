Ukrainas Harkivis sai Vene droonirünnakus viga 11 inimest

Oluline 2. augustil kell 7.00:

Harkivis sai vigastada ka kaks last

"Hetkel on Harkivi Kiievi rajoonis kannatada saanud inimeste arv tõusnud 11-le," ütles ta, märkides, et viis inimest, nende seas kaks last toimetati haiglasse.

Vene vägi ründas Harkivit drooniga Molnija.

Kiievi rünnaku vigastatute arv tõusis 179 inimeseni

Venemaa 31. juuli drooni- ja raketirünnak tappis vähemalt 31 inimest ja vigastas 179 inimest. See oli üks surmavamaid rünnakuid pealinnale pärast täiemahulise sissetungi algust.

Hiljem samal päeval külastas president Volodõmõr Zelenskõi rünnakupaika ja asetas rusude vahele lilli.

"Venemaa tegusid ei saa kuidagi õigustada. Me ei andesta kunagi oma rahva tapmist, neid jõhkraid rünnakuid," ütles Zelenskõi oma pöördumises. President teatas ka, et vigastatute koguarv on 179.

Ohvrite seas oli politsei vanemleitnant Liliia Stepanchuk, patrullpolitseinik, kes teenis Kiievi politseijõududes alates 2017. aastast. Siseministeeriumi teatel leiti tema surnukeha Svjatosõnski rajooni rusudest päästeoperatsioonide käigus.

Vigastatute seas oli kolm politseinikku ja 12 last. Linnapea Vitali Klitško sõnul oli 31. juulil kell 14.40 kohaliku aja järgi haiglas 30 inimest, sealhulgas viis last. Rünnakute sündmuskohtadel on töötanud esmareageerijad.

Klitško lisas, et vigastada saanud laste arv oli linnas registreeritud kõrgeim alates täiemahulise sissetungi algusest. Surmavaim rünnak pealinnale toimus 2023. aasta detsembris, kui hukkus 33 inimest.