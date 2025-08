Sõja 1257. päev. Ukraina droonirünnaku järel süttis Sotšis kütusehoidla

Oluline pühapäeval, 3. augustil kell 22.00:

- Valge Maja: USA on pühendunud Ukraina toetamisele rahu saavutamisel;

- Zelenski kehtestas sanktsioonid Vene varilaevastiku kaptenitele;

- Ukraina droonirünnaku järel süttis kütusehoidla Sotšis;

- Zelenski: Venemaaga on kokkulepe 1200 sõjavangi vahetamiseks;

- Venemaa raketirünnakus Mõkolajivile sai viga mitu inimest;

- Venemaa õhurünnakus sai kahjustada oluline sild Hersonis;

- Zaporižžja tuumajaama lähedal teatati plahvatustest ja tossust;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit.

Valge Maja: USA on pühendunud Ukraina toetamisele rahu saavutamisel

USA välisministeerium kinnitas taas, et president Donald Trumpi administratsioon on pühendunud Ukraina toetamisele püüdlustes saavutada piirkonnas püsiv relvarahu, teatas pühapäeval uudistekanal Ukrinform.

Välisministeeriumi asepressiesindaja Mignon Houston jagas vastavasisulist avaldust sotsiaalmeedias.

Houston rõhutas administratsiooni soovi pikaajalise, kestva ja vastupidava rahu järele Ukrainas.

"Me tahame jätkuvalt seista õlg õla kõrval Ukrainaga ajal, mil Ukraina kutsub üles relvarahule, mis on kõikehõlmav, mis on täielik, mis peatab igasuguse rünnaku tsiviilisikute ja kriitilise taristu vastu," ütles Houston.

Ukrinform tõi välja, et senaatorid Jeanne Shaheen ja Lisa Murkowski esitasid hiljuti kaheparteilise "Ukraina toetamise seaduse 2025", mis visandab plaanid mitme miljardi dollari suuruseks abiks Ukrainale järgmise kahe aasta jooksul.

Zelenski kehtestas sanktsioonid Vene varilaevastiku kaptenitele

Ukraina president Volodõmõr Zelenki kehtestas Moskvale uued sanktsioonid, seal hulgas Venemaa kasutatava varilaevastiku kaptenitele.

"Täna pidasin koosoleku meie sanktsioonipoliitika teemal. Ette on valmistatud kolm sanktsioonide paketti ja esimene pakett võeti vastu juba täna. Sanktsioonid Vene varilaevastiku kaptenite vastu, ja me sünkroniseerime kõik selle – kõik need paketid – meie partneritega nii, et surve toimiks enamikus jurisdiktsioonides," ütles Zelenski pühapäeval.

Ta märkis, et järgmisel nädalal lepitakse kokku partnerite sanktsioonide sünkroniseerimises Ukraina jurisdiktsioonis.

"Partnerite vajalikud otsused peavad saama Ukraina sanktsioonidega kinnituse," rõhutas Zelenski.

Ukraina droonirünnaku järel süttis kütusehoidla Sotšis

Venemaal Sotšis süttis Ukraina droonirünnaku järel 2000-kuupmeetrise mahutavusega kütusehoidla.

Venemaa tsiviillennundusameti teatel on ohutuse tagamiseks Sotši lennujaamast lennud peatatud.

Ukraina ei ole põlengut kommenteerinud.

Overnight, Ukraine continued its new summer drone strike campaign, successfully hitting a Russian fuel depot at Sochi International airport.



Several Ukrainian UAVs struck the oil depot in Adler, Krasnodar region, in Russia last night. Several oil tanks are ablaze.

Several Ukrainian UAVs struck the oil depot in Adler, Krasnodar region, in Russia last night. Several oil tanks are ablaze. pic.twitter.com/2sjFV5e2qI — (((Tendar))) (@Tendar) August 3, 2025

Zelenski: Venemaaga on kokkulepe 1200 sõjavangi vahetamiseks

Ukrainal on Venemaaga kokkulepe 1200 sõjavangi vahetamiseks, praegu käib töö nimekirjadega, ütles pühapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski kohtus Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umerovi ja oma kantseleiülema Andri Jermakiga, et arutada Vene poolega Istanbuli kohtumisel saavutatud kokkulepete täitmist ja uute kohtumiste ettevalmistamist.

"Põhiküsimuste hulgas on sõjavangide vahetamise jätkamine. On kokkulepe 1200 inimese vahetamises, jätkub töö nimekirjadega. Riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär andis ülevaate suhtlemisest Vene esindajatega. Teeme samuti tööd, et meie kodanike tagasisaatmine uuesti jätkuks, selgitame välja andmed iga perekonnanime järgi," kirjutas Zelenski pühapäeval oma Telegrami-kanalil.

Presidendi sõnul andis Jermak ülevaate suhtlusest Ukraina diplomaatiat abistavate peamiste partneritega, eelkõige kontaktidest Ameerika poolega, ning pingutustest röövitud ja Venemaale viidud laste tagasisaatmiseks.

Kohtumisel arutati ka energeetika ja kogu Ukraina elutähtsa taristu ettevalmistamist uueks kütteperioodiks, samuti riigi õhutõrje arendamist ja kaugmaarünnakuid Venemaa logistikale.

Venemaa raketirünnakus Mõkolajivile sai viga mitu inimest

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva raketirünnaku Ukraina lõunaosas asuvale Mõkolajivi linnale, kus kannatada said elumajad ja tsiviiltaristu, teatas väljaanne The Kyiv Independent.

Kuberner Vitali Kimi sõnul toimetati kolm kannatanut haiglasse, veel mitmele osutati abi kohapeal. Kokku sai vigastada seitse inimest.

Sündmuskohale saadeti riikliku hädaolukordade teenistuse töötajad, kes otsisid läbi rususid ja kustutasid plahvatuse põhjustatud tulekahju.

Mõkolajiv asub umbes 480 kilomeetrit Kiievist edelas, aktiivse rindejoone lähedal ning seda on korduvalt tabanud Venemaa drooni- ja raketirünnakud, mis on kahjustanud kodusid, kommunaalteenuseid ja kriitilist taristut, mõjutades tsiviilelu kogu piirkonnas.

Reutersi teatel korraldas Venemaa ööl vastu pühapäeva raketirünnaku Kiievile, seda kinnitas Kiievi sõjaväeline juhtkond.

Reutersi teatel oli linnas peale südaööd kuulda plahvatusi.

Venemaa laupäevases õhurünnakus sai kahjustada oluline sild Hersonis

Venemaa laupäevases õhurünnakus Hersoni linnale sai kahjustada sild, mis ühendab kesklinna Korabeli linnaosaga. Ametnike teatel sai kahjustada ka kolm eramut ja üks kõrghoone, ohvritest ei ole seni teatatud.

Hersoni kuberner Oleksandr Prokudin kutsus Korabeli linnaosa elanikke üles evakueeruma, viidates logistika ja taristuga seonduvatele muredele.

"Vaenlase õhurünnak tegi logistika keeruliseks. Selle tõttu saab olema raske kohale toimetada toitu ja muid asju," sõnas Prokudin.

Zaporižžja tuumajaama lähedal teatati plahvatustest ja tossust

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel oli Zaporižžja tuumajaama lähistel kuulda plahvatusi ja näha tossu.

IAEA meeskonna teatel sai sõjategevuses pihta tuumajaama lähistel asuv toetav jaam.

Zaporižžja tuumajaam on Vene vägede okupeeritud 2022. aasta märtsist.

Maikuus selgus Greenpeace'i raportist, et Venemaa veab okupeeritud alal ka elektriliine, millega on võimalik Zaporižžja tuumajaam ühendada Venemaa elektrivõrku.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 056 130 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 11 068 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 071 (+2);

- suurtükisüsteemid 31 025 (+43);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1452 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1203 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 49 374 (+178);

- tiibraketid 3552 (+1);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 57 159 (+135);

- eritehnika 3935 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.