Oluline pühapäeval, 3. augustil kell 7.38:

- Ukraina droonirünnaku järel süttis kütusehoidla Sotšis;

- Venemaa raketirünnakus Mõkolajivile sai viga mitu inimest;

- Venemaa õhurünnakus sai kahjustada oluline sild Hersonis;

- Zaporižžja tuumajaama lähedal teatati plahvatustest ja tossust.

Ukraina droonirünnaku järel süttis kütusehoidla Sotšis

Venemaal Sotšis süttis Ukraina droonirünnaku järel 2000-kuupmeetrise mahutavusega kütusehoidla.

Venemaa tsiviillennundusameti teatel on ohutuse tagamiseks Sotši lennujaamast lennud peatatud.

Ukraina ei ole põlengut kommenteerinud.

