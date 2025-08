Poola pikendas piirikontrolli Leedu ja Saksamaaga oktoobrini

"Ma käisin meie idapiiril. Seal püüame tõkestada ebaseadusliku rände idapoolset marsruuti ja meil on selles suured edusammud, sest meie tõkete 98-protsendiline sulgemine tähendab, et... ebaseaduslik ränne liigub teistesse piirkondadesse. Sellest tuleneb ka otsus pikendada ajutist piirikontrolli Saksamaa ja Leedu piiril veel kaks kuud – kuni 4. oktoobrini," tsiteeris ministeeriumi pressiteenistus Kierwinskit.

Minister rõhutas, et "meie Euroopa partnerid mõistavad täielikult otsust ajutist piirikontrolli pikendada".

"Selline määrus on edastatud Euroopa Komisjonile. Poola tagab tõhusalt oma piiride turvalisuse – nii idas, kui ka läänes ja põhjas," kinnitas Kierwinski.

Poola taastas ajutise kontrolli piiril Leedu ja Saksamaaga juuli alguses ning algselt pidi see kestma 7. juulist kuni 5. augustini. Piiril Leeduga kontrollitakse transpordivahendeid 13-s punktis ning see kontroll on pisteline.

Varssavi põhjendab otsust sellega, et tahab peatada nn teisese ebaseaduslikku migratsiooni Valgevenest, kui immigrandid püüavad pääsed Poolasse või Saksamaale läbi Läti ja Leedu.

Laupäeval teatas Poola, et viis lõpule elektroonilise tõkke rajamise Lublini vojevoodkonnas piiril Valgevenega.