"Ukraina stuudios" kell 21.35: Rainer Saks ja Meelis Kiili

Sel esmaspäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks julgeolekuekspert Rainer Saks ja kindralmajor reservis Meelis Kiili.

USA president Donald Trump lühendas oluliselt Moskvale antud ultimaatumi tähtaega, pannes nii Vladimir Putini surve alla. Kremli vastus on seni olnud rahulike Ukraina linnade pommitamine. Kas presidendi eriesindaja Steve Witkoffi plaanitav Moskva visiit aitab relvarahu lähemale tuua või ootavad Venemaad tõepoolest uued sanktsioonid? Kui tõenäoline on, et USA suurendab vastukäiguna Ukrainale antavat sõjalist abi? Teemat analüüsib julgeolekuekspert Rainer Saks.

Venemaa suvine pealetung Ukraina sõja rinnetel kestab kuid ilma märkimisväärse strateegilise eduta. Vene armee teated Tšassiv Jari vallutamisest osutusid taas valeks ja lahingud strateegiliselt olulise linna üle jätkuvad. Olukorda rindel selgitab kindralmajor reservis Meelis Kiili.

Saatejuht Andres Kuusk.