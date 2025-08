Kuumad ilmad sunnivad tootjaid piimafarme täiendavalt jahutama

Viimaste suvede troopilised ilmad on sundinud piimatootjaid oma farme täiendavalt jahutama. Kuna lehmad söövad kuumastressi tõttu vähem ja suure tarbimise tõttu võib joogiveele juurdepääs olla piiratud, on ka väljalüps vähenenud. Kuumus võib lehmadel edasi lükata ka järglaste saamise.

Osaühingu Estonia Kõrtsi piimafarmis paigaldati esmaspäevalgi täiendavaid ventilaatoreid, et lehmad ennast selles troopilises kuumuses hästi tunneksid. Juhatuse liige Tanis Kulp ütles, et lautade jahutamine on just viimaste suvede suur probleem, millega tuleb hoolega tegelda.

"Jah, tuleb tunnistada, et lehmad seda rannailma nii ei hinda nagu inimesed. Nende jaoks see tekitab stressi ja on liiga palav, see vähendab nende toodangut. Aga eks me oleme selle nimel ka palju vaeva näinud, et meetmeid rakendada, et lehmi natuke jahutada, investeerinud ventilaatoritesse," lausus Kulp.

Kui Estonia saadab iga päev piimakombinaati sada tonni piima, siis varasematel aastatel, kui lautade jahutamisse nii tõsiselt ei suhtutud, vähenes suvine piimatoodang isegi kümme protsenti. Nüüd, kui suudetakse lautu korralikult jahutada, on piimakadu neli protsenti.

"Teine mure on sellega, et lehmad ka ei tiinestu selle palavaga. Tekib selline sesoonne laine, kus poegimisi ei ole igal ajal ühtlaselt. Seda ventilaatorid on samamoodi kõvasti aidanud leevendada," ütles Kulp.

Väätsa Agro loomakasvatusjuht Sven Tammoja näitas Lõõla suurfarmis sõna otseses mõttes lõõtsutavaid lehmi, mis on tema sõnul selge märk kuumastressist. Ka Väätsal on lautadesse paigaldatud palju uusi ventilaatoreid, et tagada loomade heaolu ja vältida piimatoodangu langust.

"Ühest küljest ei olegi probleem ainuüksi temperatuur, vaid selle juulikuu sees on olnud ka väga palju sademeid. Ehk õhuniiskus on see, mis tekitab selle troopikatunde. Piimatoodang tänaseks on vähenenud umbes kuus protsenti, meie jaoks on see umbes kolm kilogrammi lüpsva lehma kohta päevas," lausus Tammoja.

Lautade jahutamise tõttu on oluliselt kasvanud Väätsa Agro elektriarved.

"Meie ventilaatorid on igal pool võimsad ja me pidime paigaldama lautadesse täiendavad elektrikaablid, et meil üldse oleks võimalik ventilaatoreid lautadesse paigaldada. Aga elektriarvete tõus on kindlasti märkimisväärne," ütles Tammoja.