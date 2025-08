Oluline teisipäeval, 5. augustil kell 6.40:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 144 lahingut;

- Whitakeri sõnul võivad mitu riiki teatada relvade ostmisest Ukrainale.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 144 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 144 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka Kupjanski, Lõmani, Kramatorski ja Toretski piirkonnas.

Pokrovski suunas peeti 33 lahingut, Lõmani kandis toimus 23 lahingut. Kupjanski suunal ründas vaenlane Golubovka, Zagrizovo ja Lozovaja lähistel. Kramatorski piirkonnas lõid Ukraina kaitsjad tagasi vaenlase rünnaku Tšassiv Jari piirkonnas, vahendas Ukrainska Pravda.

Whitakeri sõnul võivad mitu riiki teatada relvade ostmisest Ukrainale

USA alalise esindaja NATO juures Matthew Whitakeri sõnul võivad lähitulevikus mitu riiki korraga teatada raha eraldamisest Ameerika relvade ostmiseks Ukrainale.

Whitaker rääkis meediakanalile Newsmax, et president Donald Trump andis talle mõned nädalad tagasi korralduse koordineerida Ameerika relvade müüki NATO liitlastele.

"Lähinädalatel saavutame märkimisväärseid tulemusi töötades selle küsimuse kallal inimestega, kes on tegelikult seotud kaupade transpordiga. Ma arvan, et te teate, et me viitame olulistele, kaasaegsetele, tipptasemel relvadele, mida me müüme oma Euroopa liitlastele ja mida hakatakse kasutama rindejoonel Ukrainas. Lõppkokkuvõttes peame lõpetama tapmise, see on kõige olulisem," sõnas diplomaat.

Whitakeri sõnul ei taha Kremli valitseja Putin konkureerida Ühendriikide armeega, mis on praegu maailma võimsaim.

"On võimatu mõista, mis toimub Vladimir Putini peas, sest see on midagi haiget, moonutatut ja ilmselt ebaloogilist," lisas suursaadik.

Kommentaaris uudisteagentuurile Reuters rääkis Whitaker samuti, et lähinädalatel teatavad mitmed riigid vahendite eraldamisest Ameerika relvade ja laskemoona ostmiseks Ukraina armeele.

Trump ise teatas juba 11. juulil, et USA NATO liitlased ostavad Washingtonilt relvi, mida saab seejärel Ukrainale üle anda. Saksamaa ja mitmed teised riigid on nõustunud relvade ostmisega Ühendriikidelt.